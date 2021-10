Sadařům chybějí brigádnici. Na sběr se nehlásí studenti, důchodci ani cizinci

Jablka v sadech dozrávají, kvůli chybějícím brigádníkům se však sklizeň protahuje. Letošní úrodu hodnotí ovocnáři jako podprůměrnou, a ovoce tak někde zvládnou očesat vlastními silami.

„Jablka potřebujeme očesat ve sklizňové zralosti, pak se dají skladovat v chladírně a déle vydrží. Některé odrůdy nám ale kvůli chybějícím brigádníkům dozrávají víc – na takzvanou konzumní zralost. Sklizeň se protahuje,“ popsal Miloš Thoř z ovocnářské farmy v Pěnčíně.



Momentálně mají za sebou více než polovinu sklizně. „Počítám, že bude o něco nižší než loni. Když se dostaneme na slabý průměr, tak budeme rádi,“ poznamenal ovocnář. Jabloně namrzly nebo nastydly a švestky dopadly ještě hůř – dozrála jich maximálně pětina.



Paradoxně díky menší úrodě zvládají sklizeň i bez brigádníků, kterých rok od roku ubývá. Letos se nepřihlásil vůbec nikdo. Thoř si myslí, že je to spíš generační záležitost. Lidé, kteří chodili do důchodu dříve, si v sadech chtěli přivydělat. Líbilo se jim na vzduchu a užívali si hezkého počasí. Dnes je však situace jiná. „Ti, kteří dnes dosáhnou důchodového věku, mají takový důchod, že si nepotřebují přivydělávat. Stačí jim to na živobytí. A raději si koupí elektrokolo a jedou na výlet,“ dodal Miloš Thoř.

Studenti se do práce nehrnou, a v září, kdy začíná sklizeň, se už beztak vracejí do škol. Ovocnář si nedělá iluze – brigádníci chybějí v každém oboru. „Lidem ze zahraničí trvá vyřízení pracovního povolení déle, a agentury je raději umisťují do fabrik než do zemědělství. Tam mají více peněz.“



Na severu Čech dozrává ovoce přibližně o dva týdny později než ve středních Čechách nebo na Moravě. Sklizeň obvykle končívá poslední říjnové dny, i když některé odrůdy lze sbírat až do začátku listopadu. Pěstitel Luděk Stoklasa z Lažan kvůli nevydařené sklizni odhaduje, že skončí s česáním už 10. října. „Na jaře, když všechno kvetlo, foukal vítr a pršelo. Včely neopylovaly květy a my jsme na 40 procentech oproti běžné sklizni jablek. Je to špatné,“ uvedl Stoklasa.



Normálně prodávají jablka až do Velikonoc, letos vyprodají sklady pravděpodobně už v listopadu. „Zájem je velký. To, co lidé skoupili za týden, teď prodáme během jednoho dne,“ řekl majitel ovocnářství.



Úbytek důchodců-brigádníků si vysvětluje tím, že lidé chodí do důchodu v pokročilejším věku a jsou strhanější. Mladí podle něj podobné práce dělat nechtějí a pracovníky ze zahraničí, které dodávají agentury, si naopak nemůže dovolit.

Na úrodě se podepsal mráz

Ve firmě Agro Rubín, která má sady ve Svijanech, Svijanském Újezdu, Pěnčíně i Lažanech, na sběr stačí sami. „My jsme v útlumu, takže máme jen kmenové zaměstnance a dva brigádníky. Na letošní sběr stačíme, ale patříme spíš mezi výjimky. Všude kolem s tím mají problém,“ sdělil ovocnář Jiří Drobný.



Ovoce se podle něj urodilo málo. Nedostatečné opylení a nepříznivé podmínky na jaře způsobily, že sklízí asi 50 procent ovoce oproti běžným letům. „Na začátku září jsem si říkal, že je sklizeň průměrná. Ale jak pokračujeme k pozdějším odrůdám, tak to slábne. V naší lokalitě se na nich podepsal mráz,“ řekl Drobný.

Prodej jablek se podstatně zkrátí, místo obvyklého března či dubna asi jen do poloviny listopadu. Může garantovat tři odrůdy – Bohemia, Rubín a Goldstar. Přitom Liberecký kraj by na tom podle Martina Ludvíka, předsedy Ovocnářské unie České republiky, měl být lépe než zbytek republiky. Ovocnáři zde neutrpěli tak velké škody při krupobití v červnu a červenci a podzim je prý ideální.

„Září bylo sušší s dostatkem sluníčka a teploty se střídaly. Pro Český ráj jsou typické ranní mlhy, které vybarvují červené odrůdy. Takže kvalita jablek by měla být letos mimořádně dobrá,“ srovnal Ludvík. Celorepublikovou úrodu odhaduje na průměrnou, nebo mírně podprůměrnou. „V zásadě čekám v Česku takovou sklizeň, na kterou jsme v posledních letech zvyklí.“



Malý zájem o brigády v sadech se projevil v celé republice, nejen v kraji. Najímání zahraničních pracovníků z Ukrajiny nebo Bulharska vyřeší většinou jednu sezonu, drtivá většina podniků má podle Ludvíka brigádníků dlouhodobě málo. Ať už kvůli problémům se získáním povolení nebo dopravou a testováním zahraničních pracovníků, nebo úbytku důchodců.

„Důchodci bývali ideálními brigádníky. Řada z nich už není zvyklá takhle fyzicky pracovat. A kdo si chce přivydělat, zamíří raději do pohostinství nebo na brigádu do supermarketu,“ shrnul Martin Ludvík z ovocnářské unie.