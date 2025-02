Z libereckého bazénu vyvezli tisíce tun suti, ikonická mozaika se vrátí

Z pánských šaten je teď pouhým okem vidět do dámských. V libereckém bazénu vrcholí demoliční práce, které odkrývají dosud nepředstavitelné pohledy. Zmizely obklady, ale i vířivky nebo starý tobogán.

„Červený laminátový tobogán je zlikvidovaný a už se sem nikdy nevrátí. Nerezový tobogán rozebereme, projde repasí a zase se sem vrátí. Místo laminátového přibude nový nerezový,“ říká k průběhu rekonstrukce za čtvrt miliardy korun Štěpán Verner z firmy Metrostav DIZ, která práce provádí.

„Už loni jsme demontovali všechny technologie, v současné době máme z devadesáti procent uvnitř vybouráno. Postupně se přesouváme ven, abychom do dubna demontovali ‚obálku‘ a mohli začít budovat vše znova,“ pokračuje Verner.

Návrat ikonických obkladů

Z areálu zatím nákladní auta odvezla přes osm tisíc tun suti. Mezi odpadem byly i ikonické červené mozaikové nebo keramické obklady. Budoucí plavci o ně ale ochuzeni nebudou. „Architektonický návrh počítá s tím, že se vrátí replika červené mozaiky a elektroporcelánu, což jsou keramické trubičky,“ ujistil Verner a popisuje, jak se změní dispozice bazénu.

„Veškeré příčky jsou pryč, v tuto chvíli zůstává jenom nosná konstrukce. Další výstavbou příček se to rozparceluje tak, aby vznikla nová dispozice, kdy dojde k rozdělení části fitness a části společných šaten s převlékárnami.“

Změní se i vstup, lidé budou vcházet na stadion kruhovým vchodem, kde dříve byly pokladny.

Na svém místě zůstávají skokanské můstky i celá novější přístavba bazénu, kterou před prachem chrání sádrokartonová stěna.

Těžká technika na dně bazénu

Na stavbě se denně pohybuje kolem 75 lidí různých profesí, pracuje zde těžká technika. „Využíváme kolový nakladač, abychom dostali suť ven z objektu. Jsou tu i menší pásové nakladače, které zajišťují vyvážení sutě z částí zázemí do bazénové haly, z které je potom vyvážíme ven a nakládáme do kontejneru,“ vypočítává Verner, podle kterého se už objevily drobné komplikace.

„Nejvíc nás trápí bazénová hala. Na tribunách jsme objevili různé statické věci, které jsme nepředpokládali. Zjistili jsme, že podepření některých prvků jsou jiná, než se počítalo. V tuto chvíli pracujeme na nápravě.“

Harmonogram prací ale v ohrožení není. „Stavba běží podle plánu. Samozřejmě se tu objevily nějaké věci, které projekt kvůli diagnostice nemohl úplně předpokládat, ale od toho jsme tady my, abychom vše zkontrolovali a domluvili se se zhotovitelem, investorem a projektantem tak, abychom na podzim roku 2026 mohli bazén otevřít,“ říká Aleš Bednář ze sdružení společností Contract management a INVIN, které stavbu dozoruje.

Podle náměstka primátora Adama Lenerta by bourací práce měly trvat do dubna. I on tvrdí, že stavba pokračuje jak má. „Zatím se neřeší žádné dodatky,“ ubezpečuje Lenert.