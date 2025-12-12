Zvítězí zlo nad dobrem? Divadlo v Liberci uvede napínavý thriller Tosca

  16:28,  aktualizováno  16:28
Spolu s Bizetovou Carmen a Verdiho La traviatou se řadí mezi nejhranější opery světového repertoáru. Šaldovo divadlo v Liberci nastudovalo Toscu, kterou složil Giacomo Puccini.
Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.
Dalších 12 fotografií v galerii

Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Příběh Toscy se ptá po základních otázkách lidskosti, svobody a podstatě zla. Koncept zla se v tomto díle projevuje zlomením lidské vůle, intimity, svobody a násilným přivlastněním umění,“ říká o opeře režisér Josef Doležal.

„Umění zde totiž vnímám jako symbol lidské tvořivosti, té nejpřirozenější hybné síly. V tragičnosti díla, kdy se může zdát, že zlo zvítězí nad dobrem, se otevírá existenciální a spirituální rozměr Pucciniho opery,“ pokračuje Doležal.

Ředitelka libereckého divadla rezignovala, důvodem může být spor s exšéfem opery

Příběh o lásce oslnivé operní pěvkyně Florie Toscy a svobodomyslného malíře Cavaradossiho, kteří chtějí žít svůj zamilovaný sen a nořit se do hlubokých krás umění, se odehrává v Římě roku 1800 během bitvy u Marenga. Při ní se střetla vojska Francie v čele s Napoleonem na jedné straně a Rakouska a Itálie na straně druhé.

Opera podle libreta Luigiho Illicy a Giuseppa Giacosy měla premiéru 14. ledna 1900 v římském Teatro Costanzi.

Nejistota současného století

V Pucciniho díle se odráží nejistota doby přelomu 19. a 20. století, která je dle libereckého souboru svým základním tematickým rámcem podobná nejistotě našeho současného mladého století.

Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.
Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.
Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.
Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.
13 fotografií

„Dirigovat Toscu je pro každého dirigenta velkou výzvou, ale na druhé straně také stejně nádherným úkolem,“ říká dirigent Zdeněk Müller. „Tosca je – řečeno jazykem dnešní doby – napínavý thriller. Je přitažlivá a podmanivá hudbou i dějem a při bližším studiu vstupuje do popředí fakt, že vše v hudbě je podřízeno dramatické situaci,“ dodává dirigent.

V titulní roli se představí Lívia Obručník Vénosová v alternaci s Kateřinou Hebelkovou. Roli Cavaradossiho nastudovali Michal Lehotský a host Eduard Martyniuk. Scarpiu ztvární držitel Thálie Martin Bárta a americký barytonista Joseph Gansert. Tosca má premiéru v pátek v Šaldově divadle.

Autor: