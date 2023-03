Šaldovo divadlo uvádí krutou operu, Madama Butterfly slibuje světové obsazení

„Máme světové obsazení, a to nemyslím nadsazeně. To, co se tu podařilo, je husarský kousek. Ve čtyřech hlavních rolích můžeme přivítat skutečně nejlepší sólisty, které v rámci Česka a Slovenska máme,“ říká šéf liberecké opery Karol Kevický.

„V roli Cio-Cio-San se představí skvělá domácí Lívia Obručník Vénosová. Společně s Janou Kačírkovou, která alternuje, máme asi to nejlepší, co můžeme nabídnout. To samé platí o Pinkertonech. Aleš Briscein je fantastický sólista a liberecký rodák. Jsem moc rád, že přijal mé pozvání a pomohl nám, stejně jako jeho alternát Paolo Lardizzone. Je na co se dívat a co poslouchat,“ pokračuje Kevický.

Podle něj je Puccini pro každý operní soubor vždycky velkou výzvou. „Je to představitel umění krásného zpěvu, takže je to pro zpěváky úžasná škola,“ pokračuje šéf opery a upozorňuje na nejvýraznější postavu, která stála za nastudováním díla. „Mým největším triumfem je Paolo Gatto jako dirigent, pro kterého je italský repertoár mateřským mlékem. Mám pocit, že nás to s ním všechny baví.“

Příběh Madama Butterfly se odehrává na přelomu 20. století v japonském přístavním městě Nagasaki. Důstojník amerického loďstva B. F. Pinkerton se z rozmaru ožení s mladičkou gejšou Cio-Cio-San přezdívanou Butterfly, která ale sňatek bere vážně. Děj pak připomíná jízdu na horské dráze.

„Madama Butterfly je pro mě alchymie zvuku a emocí. Puccini umí do detailu napsat každou notu a každou pauzu,“ míní Gatto.

Režie se ujala Kateřina Dušková, která je doma v činohře. „Chtěli jsme akcentovat Japonsko, ale nechtěli jsme se zabývat japonskými reáliemi, protože je neumíme, neznáme a nežili jsme tam. Naše interpretace by byla pouze přibližná, a to nám přišlo vzhledem k příběhu nefér, protože je velmi krutý. Je o jakési nenažranosti, nerespektování jiné kultury,“ vysvětluje režisérka.

Z představení je nadšená i představitelka hlavní role Lívia Obručník Vénosová. „Je to moje první Madama Butterfly. Na škole jsem se s ní setkala, ale vždy to vedlo do slepých uliček. Musela jsem do ní dozrát,“ dodává pěvkyně. Premiéry jsou na programu dnes a v neděli.