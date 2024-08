Městské ohňostroje jsou na ústupu, alternativy vycházejí násobně dráž

Ohňostroje, které se pořádají v době adventu nebo v rámci silvestrovských oslav, jsou pomalu pryč a zdá se, že trend směřuje k tomu, že půjde spíš o ojedinělou zábavu hrazenou z městského rozpočtu. Jedním z hlavních důvodů je ekologie, petardy vytvářejí emise a nepořádek, jehož úklid musí zaplatit obec.

Druhou věcí je hluk, který děsí domácí i volně žijící zvířata. Zástupci obcí shodně říkají, že jiné alternativy vyjdou dráž.

„Můžete si vybrat. Buď krásný ohňostroj, kde se vejdete zhruba do padesátí tisíc, nebo světelná a nehlučná show, která začíná na sto dvaceti. Takže jste v situaci, kdy chcete pobavit lidi, dělbuchy si nepřejí, ale jinou alternativu obec nemá,“ řekl pod podmínkou anonymity zastupitel jedné z obcí.

1 Turnov zachová ohňostroj v tradiční podobě

Jedním z měst, kde je jisté, že novoroční ohňostroj bude, je Turnov. Z ankety obyvatel města vyplývá, že si přejí zachování této tradice a není rozhodující, že část města spadá pod CHKO Český ráj.

„Většina území města se nenalézá na území CHKO a ohňostroj město pořádá mimo toto území. Pokud jde o jednorázovou akci, tak v tom problém nevidím. Zvířata si s tím poradí. Horší je, že lidé střílejí už čtrnáct dní před tím, což je pro všechny zvířata permanentně stresující,“ říká Jiří Klápště, vedoucí CHKO Český ráj a zároveň zastupitel Turnova. „Jediné možné východisko, jak z toho ven, je zákaz prodeje pyrotechniky,“ dodává Klápště.

„Bavili jsme se o tom na radě města a v tomhle formátu budeme nadále pokračovat, ale sám jsem proto, aby se prodej zábavní pyrotechniky omezil, což je i postoj ministerstva životního prostředí. V Turnově zatím není vyhláška, která by zakazovala odpalování pyrotechniky, a to z důvodu špatné vymahatelnosti,“ uvádí starosta Tomáš Hocke s tím, že by město muselo najmout mnohem víc členů městské s státní policie a ani pak by výsledek nebyl zaručený.

2 V Lomnici nad Popelkou budou ohňostroj řešit

V podkrkonošské Lomnici bývá ohňostroj při tradičních Mikulášských slavnostech. „Zatím jsme ohňostroj neřešili, takže se nemohu vyjádřit. Ale ve městě máme vyhlášku, která zakazuje odpalování zábavné pyrotechniky. Vyjma dní, kdy je to povolené,“ vysvětluje starosta Josef Šimek a zároveň připouští, že vyhláška je jedna věc, ale vymahatelnost je velmi obtížná.

3 Semily raději opraví chodník

Jednoznačný postoj k ohňostroji má starostka Semil Lena Mlejnková. „Co si pamatuju, tak v Semilech jsme ohňostroj nedělali a ani dělat nebudeme, a to kvůli nepořádku a zejména kvůli klidu zvířat. Lidi nám to sice vyčítají a víme, že je to oblíbená kratochvíle, ale za ty peníze, které bychom do toho dali, raději opravíme kousek chodníku,“ obhajuje rozhodnutí Mlejnková.

4 Jablonec nad Nisou poukazuje na životní prostředí

V druhém největším krajském městě byly ohňostroje tradicí, ale magistrát ustoupil přání občanů. „Ohňostroje neděláme. Dříve sice ano, třeba na čarodějnice, ale přestali jsme to dělat kvůli životnímu prostředí a lidé poukazovali na škodlivost,“ sdělila Jana Matěchová, vedoucí odboru kanceláře primátora.

5 V Liberci se zaměřují na komorní oslavy

Krajské město už dlouhá léta ohňostroje nedělá a jedna z alternativ se výrazně prodražila, takže v hlavním krajském městě se spíš zaměřují na komorní závěr roku. „Ohňostroje už léta neděláme, lidé si mohou udělat svůj, dílčí ohňostroj. Myslíme na zvířata a ovzduší, a proto už ne. V roce 2016 jsme udělali alternativu videomappingu, ale ta stála půl milionu korun. Místo toho nabízíme adventní program, který je v komornějším stylu,“ říká tisková mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

6 Hejnice ohňostroje nedělají, lidem ale příliš nevadí

Hejnice jsou další z měst, kde ohňostroje nedělají, a to z důvodu hlučnosti a ekologie. Jiné alternativy ale vycházejí mnohem dráž. „Nikdy jsme ohňostroje nedělali. Navíc z ankety vyplynulo, že by vadil jen pětadvaceti procentům obyvatel. Problém je ale v tom, že za hlučný ohňostroj není náhrada. Pět až osm minut ohňostroje přijde zhruba na padesát tisíc, ale světelná nebo dronová show začíná na stovce. A to jsou pro naší obec velké peníze,“ vysvětluje starosta Jaroslav Demčák.

7 Česká Lípa s ohňostroji skončila

Všechno nasvědčuje tomu, že s klasickým ohňostrojem je v České Lípě konec. Město nyní řeší, jakou zvolí alternativu. „Od loňska jsme se rozhodli, že ohňostroje kvůli zvířatům dělat nebudeme, ale zvažujeme další alternativy, jako je laserová show a podobně,“ odpověděla starostka Jitka Volfová.

8 Nový Bor je přeborníkem

Nový Bor pořádal až čtyři ohňostroje ročně. Nyní bude pořádat jeden a ještě speciální. „V minulosti jsme pořádali tři až čtyři ohňostroje ročně a z ankety vyplynulo, že zůstanou maximálně dva. Letos určitě jeden dělat budeme, ale není jisté, jestli adventní nebo novoroční. Půjde ale o speciální tichý ohňostroj, kde budou zvukové efekty výrazně utlumeny. Cenově to vychází na jednotky tisíc,“ říká tisková mluvčí města Radmila Pokorná a zároveň se pozastavila nad tím, že jiná alternativa vlastně ani není. „Videomapping alternativa je, ale to se bavíme v řádu stovek tisíc korun,“ dodává Pokorná.

9 Většina obyvatel Stráže nad Nisou ohňostroj vítá

Kladný postoj k ohňostrojům mají obyvatelé Stráže. Vedení města zvažovalo i jiné alternativy, ale ty vycházejí draho. Podle starosty je největší problém s neorganizovaným odpalováním pyrotechniky.

„Jako jedni z mála ohňostroje pořádáme. Budou opět prvního ledna odpoledne a čeká na něj tři čtvrtě obce. Jsou tu argumenty pro a proti a ani v zastupitelstvu nemáme jednotný názor. Velký problém vidím v neorganizovaném odpalování pyrotechniky a sám bych byl pro omezení prodeje. Co se týče jiných alternativ, tak videomapping vychází na stovky tisíc, kdežto náš ohňostroj stojí padesát,“ sděluje starosta Lukáš Beneš.

Problémem je hlavně nahodilé střílení petard

Z ankety mimo jiné vyplynulo, že i představitelé obcí, kde ohňostroje pořádají, vidí problém především v nahodilém střílení petard. Na to žádný majitel svého domácího mazlíčka nemůže připravit. Navíc samotná vymahatelnost je problematická. Pokud k odpalování dochází v místě, kde je to zakázané, musela by onoho hříšníka policie chytit přímo při činu, což se provádí v praxi jen velmi těžko.

Alternativy za ohňostroje jsou podle starostů velmi drahé, takže zbývají pouze dvě varianty a sice ohňostroje zrušit, případně výrazně omezit nebo pokračovat v tradici, která ve výsledku vychází mnohem levněji než jiné možnosti.

Navíc ne vždy jsou alternativy přijaté samotnými obyvateli města. Například loni vedení Pardubic uznalo, že se finále městských slavností v podobě laserové show hrubě nepovedlo. Kritika lidí, kterým chyběl tradiční ohňostroj, byla drtivá. Politici přiznali nezvládnutí akce a slíbili nápravu na příští rok.

Laserová show v Pardubicích sklidila silnou kritiku (říjen 2023)