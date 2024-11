Šíření afrického moru zabrání policejní střelci, vydali zákaz vstupu do lesů

„Úkol je jasný – chceme ochránit komerční chovy prasat domácích, protože to by byl obrovský problém. Při této nemoci je téměř stoprocentní úmrtnost. Škody by byly obrovské,“ řekl v pondělí v Jablonci nad Nisou ministr zemědělství Marek Výborný.

Letos v létě se domluvil s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a policejním prezidentem na rázném řešení v podobě policejních odstřelovačů. „Snažili jsme se motivovat myslivecká sdružení, ale nejsou plně schopni dostát tohoto záměru, aby se podařilo africký mor prasat postupně zastavit a vymýtit,“ naznačil ministr, proč povolal do lesů mezi Libercem a Jabloncem příslušníky speciálních jednotek.

„Na odstřelu se bude podílet každý den 18 odstřelovačů, celkem se jich tu během turnusu otočí zhruba 70. Mezi jejich běžnou náplň práce patří ochrana významných objektů státního významu, to znamená ochrana jaderných elektráren či letiště Ruzyně. Také tu budou odstřelovači, kteří jsou speciálně vycvičeni pro zákroky proti nebezpečným pachatelům, například teroristům,“ přiblížil Petr Koutný, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie. Dále zmínil, jaké zbraně odstřelovači použijí.

„Jsou to odstřelovací pušky Sako TRG 22 ráže 308 Winchester a Heckler & Koch 417 stejné ráže. Jsou to zbraně, které má policie běžně ve výbavě a odstřelovači je používají dnes a denně. Střelci také budou používat prostředky pro noční vidění, termovize a tlumiče zbraní.“

Náklady jsou odhadnuté na 14 milionů korun. „Týká se to hlavně nákupu munice, zaměřovačů a prostředků pro noční vidění. O náklady jsme se podělili – ministerstvo zemědělství zaplatí šest milionů, ministerstvo vnitra osm milionů korun,“ podotkl ministr Výborný.

Práci policistů vítá ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Pomoc ze strany policistů je pro nás v tuto dobu, kdy přichází čas migrace černé zvěře, velmi přínosná. Věříme, že intenzivní odstřel výrazně sníží riziko nežádoucího šíření afrického moru prasat do dalších lokalit. Neméně důležitou bude také spolupráce s místními myslivci, kteří budou následně zajišťovat svoz střelených kusů,“ řekl Semerád.

Každý ulovený divočák bude vyšetřený na africký mor prasat. Myslivecké sdružení si zároveň bude moci vybrat, zda si ulovený kus ponechá, či jej nechá odeslat k neškodné likvidaci do asanačního podniku.

Bezpečnost lidí je prioritou, říká policie

Policisté zároveň prosí o spolupráci veřejnost. „S ohledem na mimořádnou situaci, která nastala v oblasti Liberecka a vyžaduje dočasné omezení pohybu v této lokalitě, je nezbytné, aby ve stanovených časových intervalech byl přístup na dané území regulován. Bezpečnost všech osob je pro nás prioritou. Žádáme občany o respektování pokynů policistů a těchto opatření. Děkujeme za pochopení,“ uvedl Petr Koutný a dodal, že nařízení se týkají lokalit Rádlo na Jablonecku a Vratislavice na Liberecku.

Odstřel bude probíhat ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách vždy od pondělí do čtvrtka, a to až do 12. prosince 2024.