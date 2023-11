Turnov zdraží svoz odpadu, nepomohly ani peníze za třídění

„Znepokojeně sledujeme, jak narůstá financování celého odpadového systému ze strany města,“ okomentoval situaci starosta Turnova Tomáš Hocke. Podle něj se město pokusilo tento trend zvrátit už před několika lety, a vyhnout se tak zvýšení poplatku, a to zavedením jiného systému na sběr odpadu od rodinných domů a činžáků. Cílem bylo hlavně přimět obyvatele, aby začali více třídit odpad.

Díky systému door to door sice podle starosty město získává od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu dvakrát více než před jeho zavedením, i tak však tato suma nestačí na pokrytí nákladů. „Pořád nám to nedokáže vykompenzovat inflační tlaky, které i v odpadovém hospodářství jsou,“ dodal Hocke.

Důsledkem toho je, že podíl města na odpadovém hospodářství stoupá. V roce 2013, kdy se po posledním zvýšení poplatku za odpady vybíralo šest set šedesát korun, byl podíl města dvacet jedna procent. Minulý rok to přitom bylo už čtyřicet jedna procent.

Radnice očekává, že změnou sazby na osm set čtyřicet korun podíl klesne na třicet čtyři procent. Loni náklady na odpadové hospodářství v Turnově přesáhly více než sedmnáct a půl milionu korun a radnice se na tom podílela částkou bezmála sedm milionů a dvě stě tisíc korun.

Pro příští rok vedení Turnova čeká, že na odpadové hospodářství bude potřebovat skoro dvacet a půl milionu korun. I přes nárůst nákladů by však měl příspěvek radnice klesnout na necelých sedm milionů za předpokladu, že se nesníží roční příjem od EKO-KOMU za třídění odpadu, který je přes tři miliony korun.

Od obyvatel turnovská radnice na tomto poplatku dosud ročně získávala o něco více než sedm a půl milionu korun. Zvýšení sazby by do městské pokladny mělo přinést zhruba o tři miliony více.

Zdražuje se po celém kraji

Turnov není jediným městem v Libereckém kraji, které příští rok zdraží poplatek za odpady. V Doksech stoupne roční sazba z pěti set dvaceti na osm set čtyřicet korun, stejně jako v Turnově. Obyvatelé Železného Brodu budou platit o dvacet korun víc, tedy sedm set korun.

Česká Lípa tento poplatek obnoví po čtrnácti letech, za svoz a likvidaci svého odpadu budou obyvatelé třetího největšího města v kraji platit devět set šedesát korun.

„Ta částka se může někomu zdát vysoká, dokonce jsme zaregistrovali, že se lidé domnívají, že to je měsíční částka, ale je to roční poplatek a je to vlastně 80 korun za měsíc. Takže věřím, že to lidé přijmou jako v jiných městech. Z toho výběru uhradíme jen 30 milionů korun, město bude stejně svoz odpadu z velké části dofinancovávat,“ popsala už dříve výrazné navýšení poplatku starostka České Lípy Jitka Volfová.

Například Liberec už poplatek zvedl, a to od letošního roku. Lidé tak v roce 2023 nově platí 840 korun, což je oproti loňské ceně zvýšení o 120 korun. Příští rok zůstane cena s největší pravděpodobností v krajském městě stejná.

