Obrněné transportéry zaparkovaly před muzeem, připomenou vojenskou techniku

„Podíváme-li se dnes do většiny oborů lidské činnosti, spatříme rostoucí vliv technických zařízení a techniky samotné. Kdybychom si na operačním sále odmysleli veškerou techniku, pravděpodobně by tam nic nezůstalo. A tak je to téměř všude, vojenské útvary nevyjímaje. Je zajímavé sledovat, co bylo v naší armádě před pár lety moderní, a dnes je už zastaralé,“ řekl ředitel muzea Jiří Němeček a vysvětluje smysl památníku.

„Pro nás je stěžejní památka těch vojáků, kteří byli při použití zmíněné techniky zraněni, nebo dokonce přišli o život. Vojenský materiál a osudy našich vojáků nelze od sebe oddělovat. A protože je Technické muzeum Liberec orientováno především na techniku, vystavilo transportéry,“ doplnil ředitel.

Před jedním z pavilonů muzea našly své místo obrněné transportéry BRDM-2 a PLDvK vz. 53/59 zvaný Ještěrka.

Hlavní impuls k založení památníku dala Jana Kendiková, která nabídla muzeu několik vojenských historických vozidel. Ta postupně shromáždil její nedávno zesnulý otec a známý liberecký podnikatel Alexandr Kendik. Z nich si vedení muzea vybralo již zmíněné dva transportéry.

Armáda má na Liberecku své místo

S jejich opravou a restaurací následně pomohla liberecká posádka Armády České republiky. „Vojenská služba je z podstaty technicky zaměřená. Technika vojáka chrání, umožňuje mu získat převahu nad nepřítelem, zrychluje jeho pohyb a znásobuje jeho smysly,“ řekl při odhalení památníku velitel libereckého pluku Martin Fokt.

Dlouhou životnost popřál památníku ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. „Také si přeji, aby si každý, kdo se jde do muzea podívat na vývoj techniky, uvědomil, že i armáda tady na Liberecku měla a má svoje místo.“

V podobném duchu znělo i přání hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. „Budu rád, když tento památník bude především dětem připomínat, že armáda je součástí naší společnosti,“ řekl.