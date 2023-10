Galerie v Liberci láká na linie známých jmen, podzim proměnil i zahradu soch

„Výstavu Linie! jsme postavili z našich sbírek. Jsou tu díla z 20. století, od počátku až do konce, a všechna se týkají toho, když umělci výrazně pracují s linií,“ vysvětluje kurátorka Jana Farská Hájková.

Výstava se nachází ve dvou výstavních prostorech přesně nad sebou a nabízí přes 70 děl. „Jsou to věci, které stojí za pozornost. Jde o velká jména 20. století, jako je Max Švabinský, Emil Filla, Josef Čapek, Vladimír Boudník, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora,“ pokračuje kurátorka a upozorňuje na svoje oblíbené dílo Velká správka od Daisy Mrázkové.

„Čáru, se kterou pracuje od 70. let, začíná vést intuitivně. Dělá krátké tahy, které na sebe vzájemně navazují, různě se prolínají a vytváří to úžasný dojem prostoru. Je to krásná výtvarná práce s linií.“

Svítící záznam pohybu

Jedinou výjimkou mezi autory 20. století je aktuální instalace, za kterou stojí vizuální umělec Pavel Korbička.

„Dílo se jmenuje Taneční kaligrafie E2. Jde o záznam pohybu. Pozval jsem tanečnici, vybral pět bodů na jejím těle a pomocí 16 infračervených kamer a počítače jsem zaznamenal její tanec,“ nastiňuje zrod artefaktu Korbička.

Součástí instalace je i videozáznam z realizace. „Odhaluje divákovi, jak to vzniká. Tanečnice vykresluje určité křivky, které si drží proporci.“

Dílo tvoří svítící neony zachycující současný výrazový tanec, který nevychází z hudby, ale limitů těla tanečnice. „Aby se dalo dílo realizovat, nemohla se pohybovat po místnosti, ale směla udělat otočku nebo výskok,“ zmiňuje Korbička.

Podzim proměnil zahradu soch

S příchodem podzimu se proměnila i Lázeňská zahrada soch. „Každá zahrada pučí, kvete a odkvétá. A i ta naše zahrada se proměňuje. Snažíme se jít tou cestou, že čas od času nějaké dílo obměníme,“ vysvětluje ředitel galerie Filip Suchomel. Před historickou budovou někdejších lázní, kde instituce sídlí, tak vyrostly dvě plastiky významného českého sochaře Čestmíra Sušky.

Jedná se o monumentální ocelové objekty, z nichž jeden, který umělec vytvořil spolu se svým synem Danielem, vzdává hold výtvarníkovi Vladimíru Boudníkovi, jehož tvorba je také zastoupena na nové výstavě Linie! „Tyto sochy ještě nikde nebyly vystaveny, v Liberci mají svoji premiéru,“ těší ředitele.

Nadšení neskrývá ani Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu. „Pod novým vedením se galerie viditelně vydala směrem, který uspokojí širokou škálu návštěvníků a zároveň sleduje konstruktivně a s přesvědčením kvalitní výstavní program,“ dodává Vinklátová.