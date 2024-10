Galerie v Liberci zve do nového obchodu s uměním, vsadila na lokální designéry

Tvorba design shopu si v liberecké galerii vyžádala dispoziční změny, jinak uspořádány jsou šatny a také pokladna. Letos byla dokončena první etapa, příští rok se obchod rozroste o další místnost. Díky tomu v sortimentu přibudou hračky, výrobky z kůže a také plakáty.

Obchod vzešel z návrhu architektky Lenky Míkové. Ta je známá svými projekty, které se vyznačují nejen estetickou hodnotou, ale také funkčností a udržitelností.

„Mezi obchody, které má na svém kontě, patří například Freshlabels Sustainable Store v Praze, jenž je známý využitím recyklovaných a upcyklovaných materiálů. Tento obchod reflektuje udržitelnou nabídku a je příkladem, jak lze spojit moderní design s ekologickým přístupem. Míková ale umí tvořit úžasné interiéry i do historických budov, důkazem toho je například předsálí Dvořákovy síně v Rudolfinu, které má podobný styl jako vstupní hala Oblastní galerie Liberec, kde je nový design shop umístěný,“ komentuje výběr architektky ředitel galerie Filip Suchomel.

Obchod s designovými produkty, který je společně s pokladnou laděný do červené barvy, vznikl v místnosti, kde dříve byla šatna. Ta se přesunula do prázdného prostoru, který zůstal po původním galerijním obchodu, jenž už nebyl v souladu se způsobem prezentace galerie. Změnou uspořádání prošla také pokladna, která se přemístila z pravého konce vstupní haly na levý. Vedle ní přibylo také posezení pro návštěvníky. Stavební úpravy v galerii probíhaly od poloviny srpna do začátku října.

Nádobí, vázy i papírenské zboží

V novém design shopu si na své přijdou dospělí, ale také děti. Ke koupi je tu přes 160 stylových produktů, ceny se pohybují od sta korun až po několik tisíc. Zákazníci v obchodě najdou třeba porcelánové nádobí a vázy značky Křehký, skleněné výrobky od Jiřího Pelcla nebo papírenské zboží od studia Paragraph.

Galerie ale vsadila hlavně na lokální designéry, v obchodě jsou tak k dostání například i skleněné ručně foukané závěsné vázičky značky Bacule od liberecké designérky Leony Marie Špačkové. Pro zvídavé děti jsou v design shopu zase přichystány poutavé časopisy a knihy. To vše pak doplňují vlastní reklamní předměty galerie, a to včetně katalogů, které byly vydány k jednotlivým výstavám. Sortiment se bude v průběhu času ještě rozšiřovat.

„Momentálně je otevřená pouze první část obchodu. Jakmile se dokončí stavební úpravy i v druhé místnosti hned vedle, budeme sem moci přesunout většinu skla a porcelánu. Díky tomu vznikne prostor pro další produkty, jako jsou hračky, kožené výrobky a plakáty,“ říká Anna Pokorná, která má nový design shop na starosti. Finální dokončení je naplánováno na začátek jara 2025.

Podle Pokorné je design shop určený nejen uměleckým duším. „Ráda bych, aby sem zavítala široká veřejnost – místní lidé, turisté z Česka i zahraničí a také milovníci všeho krásného. Zkrátka každý, kdo chce udělat radost sám sobě nebo někomu blízkému,“ dodává správkyně obchodu.