Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce

Motoristé se musí připravit na téměř osmiměsíční uzavírku jediné silniční spojnice do Šluknovského výběžku. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od března do konce října příštího roku.
Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...
Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od března do konce října 2026. | foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Uzavírka bude nutná z důvodu pokračující výstavby obchvatu obce Svor, jehož cílem je odklonit tranzitní dopravu mimo zastavěné území a zvýšit bezpečnost provozu,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kamila Zahálková.

Objízdná trasa je navržená ze Cvikova přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou.

Současná spojnice měří necelých jedenáct kilometrů, zatímco navržená objížďka by pro řidiče byla zhruba o 25 kilometrů delší. ŘSD o trase zatím vyjednává.

„Stavební práce zahrnují pokládku nového povrchu, výstavbu mostních objektů, odvodnění a úpravy napojení na okolní komunikace,“ dodala Zahálková.

