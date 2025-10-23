„Uzavírka bude nutná z důvodu pokračující výstavby obchvatu obce Svor, jehož cílem je odklonit tranzitní dopravu mimo zastavěné území a zvýšit bezpečnost provozu,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kamila Zahálková.
Objízdná trasa je navržená ze Cvikova přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou.
Současná spojnice měří necelých jedenáct kilometrů, zatímco navržená objížďka by pro řidiče byla zhruba o 25 kilometrů delší. ŘSD o trase zatím vyjednává.
„Stavební práce zahrnují pokládku nového povrchu, výstavbu mostních objektů, odvodnění a úpravy napojení na okolní komunikace,“ dodala Zahálková.
