Na mezinárodní sympozium sklářů přijedou kvůli covidu hlavně Češi

Mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru se připravuje rok dopředu. Organizátoři přitom ještě na jaře zvažovali, jestli ho raději nepřesunou napřesrok. Dlouho vyčkávali, nakonec se rozhodli čelit nejistotě. Nyní přípravy sympozia vrcholí a nezbývá než doufat, že zahraniční hosté opravdu dorazí.

„Letos jsme museli mnohokrát měnit seznam pozvaných. Australané nemohou cestovat, takže nám dva přihlášení umělci nepřiletí. Nedávno odpadl sklář z Keni, která je teď na covidové mapě tmavě červená,“ popisuje organizační nesnáze Petra Ajšmanová, ředitelka sklářského muzea v Novém Boru, které se podílí na přípravách.



Nabízela se možnost uspořádat akci jen pro české a slovenské umělce, tuto variantu ale zavrhli. „V Evropě se jakž takž cestovat může a nakonec nám přijedou i lidé ze Států a Kanady. Tak se modlíme, aby to dobře dopadlo,“ dodává Ajšmanová. Komplikace s příjezdem zahraničních hostů považuje za největší úskalí letošního setkání. Ze šestačtyřiceti účastníků bude jen jedenáct cizinců, spoustě z nich účast na sympoziu znemožnila covidová opatření.

„Letošní motto je Sklo bez hranic. Covid by nás neměl odradit od pořádání podobných akcí. Je to setkání sklářské komunity z celého světa, lidé se zde zase rádi uvidí,“ říká ředitelka muzea. Druhotný význam motta odkazuje na vlastnosti skla. Podle Ajšmanové není zcela bez hranic, ale jeho mantinely jsou neuvěřitelně široké. „Je to žhavá hmota, která se dá nejrůzněji tvarovat,“ vysvětluje.



O tom se mohou přesvědčit i návštěvníci, kteří přijdou v průběhu sympozia do jednoho z vybraných sklářských provozů. V jedenácti dílnách se nad unikátními návrhy sejdou umělci z různých oborů. Společně pak vytvoří neobyčejná díla, která od 3. října vystaví v novoborském muzeu skla. Kromě špičkových sklářů dorazí také významné osobnosti české výtvarné scény.

„Přijede Kurt Gebauer, sochař Martin Skalický, Petr Písařík nebo František Skála. Toho všichni znají, ale asi si nedovedou představit, že bude tvořit ze skla,“ uvádí Ajšmanová. Účast přislíbila například ilustrátorka a grafička Barbora Zachovalová nebo streetartový umělec Dmitrij Proškin alias Chemis. „Třeba po čtyřech dnech řeknou, že už ze skla nikdy nic dělat nechtějí. To je taky možné,“ směje se Ajšmanová.

Věhlasné renomé láká umělce

Na sympozium se díky téměř třicetiletému renomé hlásí mnoho umělců z celého světa, aktivně se ale mohou zapojit jen ti nominovaní. Osobnosti navrhují jednak sklářské firmy, které během čtyřdenní akce zpřístupňují své ateliéry, ale i kurátorka sympozia – Sylva Petrová z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

„Letošní hvězdou bude Vladimír Kopecký, který ve svých devadesáti letech vstupuje do síně slávy. Je to nestor uměleckého skla, který vychoval několik generací sklářských výtvarníků. Přijede také sklářská superstar Martin Janecký, královna českého designu Lucie Koldová nebo vnučka malíře Alfonse Muchy – Jarmila Mucha Plocková,“ vyjmenovává ředitelka novoborského muzea.

Ze zahraničních osobností se těší například na Silviu Levensonovou, která si těsně před minulým sympoziem zlomila nohu a nakonec nemohla přijet.

Vernisáž nainstalují přes noc

„Výtvarníci tvoří svá díla během pátku a soboty, pak je přivezou k nám do muzea. My je přes noc nainstalujeme a v neděli proběhne slavnostní vernisáž. A v příštím roce by se měly exponáty přesunout do Severočeského muzea v Liberci,“ informuje ředitelka Ajšmanová. Společná výstava potrvá až do ledna, a bývá prý hojně navštěvovaná.

Nabitý program čeká nejen umělce ve sklářských dílnách, ale i veřejnost. Návštěvníci se mohou zúčastnit pátečního večírku v Kolektiv Ateliers, doprovodných akcí na novoborském náměstí, slavnostního zahájení ve skleněném domě, koncertů Monkey Business, Anety Langerové nebo třeba vystoupení hudební skupiny Kašpárek v rohlíku.

Mezinárodní sklářské sympozium se koná od roku 1982 v pravidelných tříletých intervalech.