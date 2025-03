Nový Bor odstraní nefunkční kašnu. Místní se obávají, co ji nahradí

O odstranění kašny rozhodla rada města v polovině loňského roku. Technická správa pak v průběhu února oslovila firmy k předložení nejlepší cenové nabídky.

„Důvodem odstranění je absence veškerých technologií a havarijní stav obložení,“ připomněla vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Betonovou kouli uprostřed fontány polepili před časem dobrovolníci skleněnou mozaikou. Při tom ale ucpali přívod vody a odstranili nerezový díl, v němž byly vodní trysky. Na základě toho pracovníci odboru správy majetku začali s přípravou projektu na opravu přívodu a odvodu vody, elektřiny a rekonstrukci šachty tak, aby mohla kašna opět fungovat.

Oprava není možná

Přípravné práce odhalily, že kašna byla průtočná, tedy že z ní voda odtékala do potoka Šporka. „Původní technologie v podobě odběrného místa a čerpadla ale již neexistují. Dohledali jsme pouze starou šachtu, do níž ústí dlouho nefunkční vodovodní přípojka,“ doplnila Schreibová s tím, že v havarijním stavu je i betonový monolit, který tvoří konstrukci kašny. Pískovcové desky, jimiž je obložený, jsou na řadě míst olámané, popraskané a opadávají.

Místo opravy by tak město muselo téměř celou kašnu postavit znovu. To by znamenalo vybudování nového odběrného místa, zajištění připojení elektrické energie či zařízení kompletně nové technologie s uzavřeným systémem.

S ohledem na to radní rozhodli, že celá kašna zmizí. Plocha, na které stojí, bude následně vydlážděná. Město zároveň vybere architekta, který navrhne novou podobu místa.

Obavy o novou podobu místa

Řadu obyvatel Nového Boru však odstranění kašny mrzí. „Škoda, že nejde kašnu opravit nebo postavit novou. Všechny dominanty, co Bor měl, mizí. Byla to součást parku, kina,“ napsala Miluše M. na facebookovou stránku Novoborsko.

„Je jí škoda, když fungovala, byla pěkná!“ míní tamtéž Luděk L., který neskrývá obavy z toho, jak bude místo vypadat po zásahu architektem. „Teď zas vyhraje moderno jako na náměstí.“

Podobný názor má i Dan D. na facebookové stránce Nového Boru. „Jenom prosím ne další trám zapíchnutý do země nebo podobnou ohavnost jako je na náměstí.“