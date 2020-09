Nová sjezdovka, nebo končíme, hrozí Liberci firma miliardáře Rattaje

Nastává bod zlomu. Buď teď začneme se stavbou nové sjezdovky, nebo končíme.

Takový je vzkaz veřejnosti od společnosti Tatra Mountain Resorts (TMR), která má od města Liberec v pronájmu skiareál na Ještědu. Plánovanou sjezdovku Nová Skalka chce TMR začít budovat ještě letos na podzim. Zatím ale nemá vydané stavební povolení. Momentálně běží lhůta, během které mohou odpůrci rozšiřování sjezdovek na Ještědu vznést námitky.

„Pokud nám nebude umožněno středisko modernizovat, budeme muset od našeho záměru ustoupit a areál městu vrátit. V současném stavu jej nelze smysluplně provozovat. Nová sjezdovka je už několik let v územním plánu Liberce a nic by nemělo bránit její realizaci. My však už třetím rokem stojíme na místě a nemůžeme tak plnit to, k čemu jsme se zavázali. Jestli se to někomu líbí nebo ne, Nová Skalka je bodem zlomu pro budoucnost celého skiareálu. Pokud nezačneme s její výstavbou letos na podzim, z Ještědu odcházíme,“ zdůrazňuje ředitel TMR Ještěd Čeněk Jílek.



Vykácet se musí les

Na Nové Skalce staví TMR celou budoucnost lyžařského areálu. Bez ní prý nebude Ještěd konkurenceschopný. Stávající sjezdovky jsou totiž místy příliš úzké a pro lyžaře tím pádem nebezpečné.

Nová sjezdovka má tuto slabinu areálu odstranit. Jenže kvůli rozšíření sjezdovek se musí vykácet 6,6 hektarů lesa. A právě to vadí různým ekologickým organizacím, které proti tomu vystupují.

„Chápu, že investor je nervózní. V územním plánu je koridor pro novou sjezdovku zanesený, ale teď se musí vyřešit detaily. To je v rukou stavebního úřadu a veřejnost má právo se odvolat. Je pravda, že v tom případě by se letos nemohlo se stavbou začít. Odvolání znamená zdržení, ale s tímhle rizikem musela TMR počítat. Už na jaře jí krajský úřad vrátil projekt k dopracování, protože tam byly sporné věci,“ míní liberecký zastupitel Jindřich Felcman.

Problém je podle něj například se zásobováním vodou pro zasněžování areálu. TMR chce proto prioritně zasněžovat novou sjezdovku a odstavit kvůli tomu sjezdovky na Pláních.

„To je právě ten problém. Budou se sněžit nové sjezdovky a staré ne. Kvůli tomu se vykácí spousta stromů, aby staré sjezdovky stály ladem,“ míní Felcman.



Vyznavači lyžování ale považují případný odchod TMR z Ještědu a Liberce za katastrofu.

„Areál má za sebou divokou historii. Pokud TMR odejde, stojíme před velkým problémem. Co s tím areálem bude město dělat? Už se ukázalo, že samo ho efektivně provozovat neumí,“ uvedl na zasedání libereckého zastupitelstva trenér lyžařské školy na Ještědu Jan Lesák.



Za pokácený les chce TMR vysadit nový

TMR proto přišla s návrhem, že za pokácených skoro sedm hektarů lesa pro novou sjezdovku vysází 20 hektarů nového lesa v místech, na kterých se dohodne s městem a ekologickými organizacemi.

„Dále navrhujeme, aby se nájemné ve výši jeden milion korun, které dáváme městu, využilo na ekologická opatření, která navrhne Rada pro klima, která na městě funguje,“ sdělil ředitel areálu Ještěd Jakub Hanuš.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník návrh provozovatele lyžařského střediska vítá. „Je to výborný návrh, hlásíme se k němu,“ řekl na zastupitelstvu.

Město také podá znovu žádost na ministerstvo životního prostředí o dotaci na omlazení a stabilizaci lesů na západním hřebeni Ještědu. Dotaci už měl Liberec dostat loni, město ale tehdy žádost před vyřízením dotace stáhlo.