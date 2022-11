Tepna uleví centru města, na dotaci si ale vedení Liberce musí pospíšit

„Háček je v tom, že ta dotace je časově omezená. Stavba by musela být hotová na podzim příštího roku, což je trochu za pět minut dvanáct,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Přesto se teď město pokusí časovou tíseň zvládnout. V lednu má vedení města rozhodnout, která firma zakázku získá.

„Jde o jednu z největších investičních akcí Liberce pro následující období. Jejím zahájením dojde k postupné a zásadní proměně této lokality, což bude ku prospěchu nejen lidí, kteří tam žijí, ale všech Liberečanů. Chceme tam klást velký důraz na kvalitní městské povrchy jako je kamenná mozaika na chodnících, kamenné obrubníky a podobně. Počítá se tam také s výsadbou stromů. Pastýřská ulice se změní v moderní městskou třídu, která bude sloužit pro průjezd automobilů i cyklistů, ale také pro pěší,“ řekl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Dnešní blátem pokrytá plocha za budovou krajské policie v Pastýřské ulici se změní v regulérní nové parkoviště se 134 místy, z nichž 6 bude pro invalidy.

Parkoviště bude po modernizaci v režimu P+R, tedy v návaznosti na veřejnou dopravu MHD na Tržním náměstí. Velkou proměnou pak projde samotná ulice Pastýřská, která je dnes zaslepená.

„Nově bude průjezdná, a to v obou směrech a propojí Tržní náměstí se Sokolskou ulicí. Díky tomu by se měla část automobilové dopravy odvézt z horního centra města. Auta, která dnes jedou po Sokolské a chtějí například do Lidových sadů, Harcova už nebudou muset až k Šaldovu náměstí, ale využijí Novou Pastýřskou. Stejně tak auta z Ruprechtic už nebudou muset přes horní centrum, když budou chtít jet směrem na Růžodol,“ přibližuje Zámečník.

O propojení Tržního náměstí se Sokolskou ulicí se přitom v Liberci mluví už 17 let. Před časem už dokonce měla radnice vysoutěženou firmu, která měla modernizovat dnešní hliněné parkoviště v Pastýřské ulici.

Zakázku za 30 milionů pak ale město zrušilo s odůvodněním, že bude lepší udělat vše najednou. Tedy i prodloužením Pastýřské na Tržní náměstí.