Vybrali modernější variantu. Zastupitelé Liberce rozhodli o lanovce na Ještěd

Zastupitelé volili mezi dvěma variantami. První, tvarově podobná staré kabině, má obdélníkový tvar a oblé rohy. Druhá je modernější, velikostně příbuzná, podle designérky ale více organická.

„To znamená, že tam je víc rozvlněná podlaha a střecha,“ přiblížila při představování dvojice návrhů Anna Marešová, mimo jiné také autorka designu nově vznikající lanovky na Petřín.

Mezi zastupiteli zvítězil nakonec s převahou druhý návrh. Neshody ale panovaly ohledně financování lanovky, které by na svá bedra podle některých nemělo brát jen samotné město. Zatupitel Tomáš Paleček také podotkl, že se díky specifickému designu projekt může ještě prodražit a je to podle něj plýtvání penězi.

Důležitým pojítkem byla pro Marešovou a její tým při vymýšlení podoby lanovky stavba ikonického Ještědu. „Vznikala v období, které je hodně populární, co se týče designu. Takže pro nás byla výzva udělat lanovku tak, aby to bylo propojení mezi normálním světem a Ještědem,“ podotkla designérka, která se svým týmem vypracovala původně celkem čtyři varianty, z nichž se pak do užšího výběru dostaly dvě zmíněné.

Marešová zapracovala do obou typů hravý prvek, který spatří turisté až na vrcholu hory. „Inspirovali jsme se koncem šedesátých let, kdy bylo velmi populární české sci-fi jako například Zítra vstanu a opařím se čajem, kde je nádherná výprava od Theodora Pištěka,“ prozrazuje.

„Je tam tedy takový moment, hra se světlem, která bude vidět jenom nahoře na kopci. Když lanovka vyjede nahoru, spustí se z ní kužel světla, který člověku navodí pocit UFO, které tam přistává,“ připodobnila designérka.

Kabina bude mít navíc v podlaze průhled, kterým cestující uvidí pod sebe. Vejde se do ní celkem sto cestujících, šest z nich se bude moc posadit.

Lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října roku 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí. Město ji letos v létě odkoupilo od Českých drah a plánuje její trasu prodloužit až ke konečné tramvaje.

Vybudování nové lanovky si podle analýzy města vyžádá 360 až 440 milionů korun. Její stavba by měla začít v roce 2026, rozjet by se pak mohla do roku 2030.