Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

„Filmaři už tu byli na podzim a teď se vrátili, aby dotočili, co jim chybí. Bylo to tak naplánované. Mezitím natáčí na jiných lokacích, například v Praze,“ přiblížila šéfka liberecké filmové kanceláře Markéta Štěpánková. „V Liberci posledně využili radnici a nyní natáčeli v Kostelní a Železné ulici,“ podotkla.
Seriál inspirovaný románem Edith Whartonové přenese diváky do prostředí newyorské smetánky 70. let 19. století. Kniha se dočkala několika filmových zpracování, patrně to neznámější pochází z roku 1992.
Snímek Věk nevinnosti režíroval Martin Scorsese a exceloval v něm například trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis. Dále se ve filmu představily Michelle Pfeifferová nebo Winona Ryderová.
V chystaném seriálu se objeví například Kristine Frosethová, Ben Radcliffe nebo Camila Morroneová, která jeden čas tvořila pár s Leonardem Di Capriem. Režie se ujaly Shannon Murphyová, Lisa Bruhlmannová a Natalia Leiteová.
Hvězdné herce doplnily v Liberci desítky komparzistů. Mezi nimi byl i Jaroslav Kachna, který si sebou vzal svůj velocipéd. „Jednoho krásného dne mi zavolali, jestli bych byl tak hodný a projel se na vysokém kole,“ vysvětlil Kachna, který působí jako praporečník Českého klubu velocipedistů.
Býk a koně
Kromě herců a komparzistů se v pondělí po liberecké dlažbě procházelo i několik zvířat. Největší pozdvižení budil statný býk v postroji. Nechybělo ale ani několik koní, které přivezl Tomáš Barták z Mlékovic u Neveklova.
„Máme tu pět kočárových koní, jednoho sedlového koně a několik kočárů. Jeden kočár vozí hlavní herečku. Ty ostatní slouží k tomu, aby vykrývaly scénu,“ zmínil Barták, který s Netflixem natáčel už seriál Císařovna.
Přestože filmaři se do Liberce vrátili na pouhý den, jiný štáb přijede už na jaře. „V polovině dubna nás čeká další natáčení pro Netflix, tentokrát to bude polská produkce. Natáčet se bude na Ještědu,“ odhalila Štěpánková.