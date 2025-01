Pokoje v nemocnici střeží chůvičky, rozpoznají pád nebo odchod pacienta

„Je to velká výhoda hlavně o nočních směnách, kdy je personálu na oddělení mnohem méně. Dokáže tak rychleji reagovat v případě nežádoucích událostí, jako jsou pády, nebo v případě opuštění oddělení pacientem, který je zmatený či neklidný,“ popsala staniční sestra na 2. patře KNL Danuše Hlubučková.

V noci slouží na oddělení následné péče KNL, které čítá 20 pokojů a 55 lůžek, dvě sestry a dva ošetřovatelé. Ti musejí mít neustálý přehled o místním dění.

Senzor pod postelí pacienta jim od listopadu, kdy jej začali testovat, posílá informace o pohybu pacientů online. Dá se ovládat na dálku přes chytrou televizi, tablet nebo mobilní aplikací.

„Je to opravdu jako chůvička. Díky televizím a tabletům máte celé oddělení jako na dlani. V noci vidíte, že všichni pacienti buď spí, nebo že jsou nějak aktivní na lůžkách,“ dodala staniční sestra.

Tep i dechová aktivita

Senzor navíc dokáže zaznamenávat i další fyziologické funkce pacientů, byť orientačně. V aplikaci si mohou pečující přehledně zobrazit jednotlivé pokoje s označením čísla dveří, umístění lůžek včetně informace, zdali je pacient na posteli, jakou má dechovou aktivitu a jaký tep.

„Není to zdravotnická technika, je to opravdu pouze orientační. Nám to ale samozřejmě pomůže, pokud máme třeba klienta v terminálním stavu a jeho dechová frekvence, jeho srdeční aktivita se utlumí, tak to začne okamžitě alarmovat, že se něco na lůžku děje,“ sdělila Hlubučková.

Sestry tak nemusí stát za dveřmi a naslouchat, jestli jsou místnosti tiché a jestli pacienti spí. Jdou cíleně jen na pokoj, jež vykazuje aktivitu, která se sestře nezdá.

Nový monitorovací systém nemocnice nainstalovala zatím u patnácti lůžek a zvažuje i rozšíření na další oddělení. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře vše ale záleží na financích.

„Je to služba, kterou my si najímáme a za každé lůžko platíme řádově desetikoruny na den. Určitě ale počítáme s tím, že se senzory uplatní na oddělení psychiatrie, na těch komplikovanějších lůžkách,“ doplnil Řičář.