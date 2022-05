Nemocnice chce i přes potíže pavilon za miliardy, vypíše nový tendr

Krajská nemocnice bude znovu hledat, kdo postaví Centrum urgentní medicíny. Předchozí výběrové řízení musela zrušit, protože ani jedna z přihlášených firem nesplnila požadované podmínky. Všechny překročily maximální limit 2,2 miliardy korun.

Nemocnice chce ale v projektu, který připravuje více než deset let, pokračovat. „Bez jakýchkoliv pochyb, chceme a půjdeme do toho,“ vyjádřil se ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš po jednání představenstva.

S největší pravděpodobností se ale nestihne začít stavět letos, jak nemocnice plánovala.

Nové výběrové řízení, které chce nemocnice vypsat, bude podle Lukáše respektovat situaci na stavebním trhu. Kvůli válce na Ukrajině rapidně vzrostly ceny stavebních materiálů i prací, do kterých se významně promítá také zdražení nafty. Realizační a řídicí tým projektu by měl novou cenu vypočítat do konce května.

„Chceme požádat všechny akcionáře, aby se spolupodíleli na zajištění financí,“ dodal ředitel. Akcionáři nemocnice jsou Liberecký kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant.

Liberecký kraj si jako největší akcionář kvůli centru bere úvěr ve výši 1,3 miliardy, dalších 800 milionů přidá z vlastního rozpočtu.

Část nákladů pokryjí dotace. Celkový rozpočet centra byl odhadovaný původně na 3,5 miliardy včetně vybavení. „Je evidentní, že budeme muset hledat další zdroje. Když se bude nemocnici dařit tak jako v minulých letech, tak to budou zdroje nemocnice a také zdroje akcionářů,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle hejtmana nemá smysl čekat

Dál také chtějí vyjednávat s ministerstvem zdravotnictví o možnostech financování. Podle hejtmana nemá smysl čekat, až se situace změní. „Dál porostou ceny energií a ceny stavebních prací. Když budeme rok čekat, pročekáme se jen k vyšší ceně,“ poznamenal hejtman.

Podle ředitele je nový pavilon pro nemocnici nezbytný. „Bez této nové budovy se z nás stane nemocnice okresního formátu. Nemohli bychom dál poskytovat vysoce specializovanou péči. Pacienti by pak museli za určitými výkony jezdit do jiných měst, například Hradce Králové, Ústí nad Labem nebo Prahy. A to nemůžeme dopustit,“ vyjádřil se už dříve.

Šestipatrová budova bude sdružovat jednotlivé obory urgentní medicíny. Plánovaný pavilon by měl vyřešit nejen chybějící centrální příjem, ale také nedostatek míst pro operační sály. Kapacita nemocnice by se tak měla rozšířit o 120 lůžek.

Kromě toho zde vznikne špičkové kardiocentrum, centrální laboratoře, přestěhuje se tam i transfuzní a radiologické oddělení, jednotka intenzivní péče a oddělení ARO. Součástí projektu je i parkovací dům pro 330 automobilů. Objekt bude mít na délku zhruba 120 metrů a na šířku 40, vysoký bude 27 metrů. Autorem návrhu je společnost SIAL Architekti a inženýři.

Krajská nemocnice přitom spravuje celkem 37 nemovitostí, z toho čtrnáct budov je ale starších než sto let. Za posledních čtyřicet let zde žádný nový pavilon nevznikl. Nejmladší stavbou je lékárna, která je stará přes třicet let.