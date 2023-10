Stoleté kino v Liberci těsně uniklo zkáze, k oslavě chystá kulturní maraton

13:46

Liberecké kino Varšava slaví sto let od svého postavení. Od 5. do 7. října chystá pro diváky kulturní maraton, jehož součástí budou projekce nových, kultovních i dětských filmů, workshopy, komentované prohlídky budovy či koncerty. V příštích letech by se tato kulturní památka mohla dočkat také potřebné rekonstrukce.