Srna skočila cyklistovi za jízdy do náruče, zraněný muž letěl do nemocnice

Nehoda se stala v neděli na Semilsku. „Cyklista jel od Bozkova do Jesenného. V katastru Jesenného v mírném klesání mu skočila srna rovnou do náruče. Pak po něm sjela na silnici, zvedla se a odběhla,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž zůstal po střetu chvíli sedět na kole, následně se nešťastně opřel o řídítka, spadl a poranil se.

Celém incidentu přihlíželi dva turisté, kteří nevěřili vlastním očím. „Říkali, že by na to nevsadili ani korunu, že se to tak stalo,“ dodala mluvčí s tím, že cyklista měl na hlavě přilbu.