Náklaďák vjel náhle do protisměru, při střetu s dalšími vozy se zranilo pět lidí

  14:10,  aktualizováno  14:10
Pět lidí utrpělo zranění při pondělní nehodě na Semilsku. Řidič nákladního vozu vjel do protisměru, kde se střetl s dvěma osobními vozy. Jedno z nich náraz katapultoval na plot nedalekého domu. Zraněné cestující záchranáři transportovali do liberecké a jičínské nemocnice.
Pět lidí utrpělo zranění při pondělní nehodě na Semilsku. (12. ledna 2026)
foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pondělí deset minut před dvaadvacátou hodinou večer v Hnanicích pod Troskami.

„Řidič s nákladním vozem Renault Master jel ve směru na Ktovou, kde vyjel do protisměru a postupně narazil do dvou za sebou jedoucích osobních vozidel Škoda Octavia a Škoda Scala. Škoda Octavia byla ještě po uvedeném střetu s nákladním vozidlem odražena mimo vozovku do dřevěného oplocení u přilehlého domu,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Při dopravní nehodě se zranilo celkem pět lidí. Jednalo se o všechny tři řidiče, dále pak spolujezdce ze Škody Octavie i nákladního vozidla.

„Dvě osoby utrpěly středně těžké poranění a tři osoby lehké poranění. Jednoho pacienta se středně těžkým poraněním a jednoho s lehkým poraněním jsme transportovali do jičínské nemocnice. Druhého pacienta se středně těžkým poraněním a dva pacienty s lehkým poraněním jsme transportovali do liberecké nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Alkohol policisté u všech tří řidičů vyloučili dechovými zkouškami. „Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech,“ dodala policejní mluvčí.

Nehoda se stala v Hnanicích pod Troskami.

