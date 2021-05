Řidič projel zákazem a spadl do rozkopané hráze rybníka, spolujezdec zemřel

Nehoda se stala na rozestavěné hrázi Hradčanského rybníka v pátek před půl jedenáctou večer. Informaci potvrdil iDNES.cz starosta Ralska Miloslav Tůma. „Auto projelo zákazem a sjelo do překopu na hrázi,“ řekl Tůma.

Na místě zasahovali krajští hasiči, policisté i záchranáři. „Jednu osobu si převzala záchranná služba, u druhé osoby byl lékařem konstatován exitus,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Podle policie jel osobní vůz Škoda Octavia od Mimoně ve směru na Doksy.

„Řidič nejprve ignoroval příkazové směrové šipky a potom i zákazovou značku před stavbou, kde probíhá oprava hráze a mostu. Tohoto vozidla si všimla naše motorizovaná hlídka, která chtěla přestupek s řidičem vyřešit, ale než ho stačila zastavit, Octavia se zřítila do zhruba pětimetrového příkopu, do kterého dopadla na střechu. Při havárii bohužel utrpěl smrtelné zranění spolujezdec na předním sedadle. Zemřel na místě nehody. Řidiče následně transportovala zdravotnická záchranná služba do nemocnice v Liberci s blíže nespecifikovaným zraněním, pravděpodobně středně těžkého charakteru,“ přiblížila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hráz Hradčanského rybníka už několik měsíců prochází rekonstrukcí a objízdná trasa vede po přilehlých ulicích.

Nehoda se stala jen několik kilometrů od místa, kde začátkem dubna havaroval Ford Fiesta s pěti pasažéry. Tento čtvrtek policie obvinila řidiče fordu z ublížení na zdraví z nedbalosti. Při ní nehodě utrpěli zranění jeho čtyři spolujezdci, z toho tři těžké. Dvěma dívkám dokonce hrozí trvalé následky na zdraví.