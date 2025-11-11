Nehoda se stala v Proseči nad Nisou. „Před sedmou hodinou projížděl řidič v osobním vozidle od Liberce na Jablonec po silnici I/14. Když projel levotočivou zatáčku, tak mu – podle jeho vyjádření – mělo vběhnout zvíře do silnice,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.
„Řidič se zvířeti pokusil vyhnout, ale havaroval a skončil v řece,“ pokračuje mluvčí.
Mladý řidič se vyhýbal zvířeti, narazil do zdi a plotu. Auto skončilo na boku
Při havárii se nikdo nezranil, škoda na autě je přibližně 60 tisíc korun. Řidič nebyl pod vlivem alkohol.
Na místě zasahovali i hasiči. „Velitel zásahu si vyžádal od drážních hasičů vyprošťovací automobil, za pomoci něhož se podařilo auto z vodního toku vyprostit. Dále na místě zasahující hasiči zabezpečili uniklé provozní kapaliny, které byly po havárii pouze na komunikaci,“ dodává mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Hasičům se vůz podařilo vyprostit během zhruba čtvrt hodiny.