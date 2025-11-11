Řidič na Jablonecku se pokoušel vyhnout zvířeti, auto utopil v korytě řeky

  16:34,  aktualizováno  16:34
V korytě řeky Nisy skončil řidič, který v úterý ráno havaroval na Jablonecku. Při jízdě mu údajně skočilo do cesty zvíře, kterému se následně pokusil vyhnout. Při nehodě se nikdo nezranil, na autě je škoda 60 tisíc korun.
Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025)
Dalších 6 fotografií v galerii

Řidič skončil s autem v korytu Lužické Nisy. (11. listopadu 2025) | foto: HZS LK

Nehoda se stala v Proseči nad Nisou. „Před sedmou hodinou projížděl řidič v osobním vozidle od Liberce na Jablonec po silnici I/14. Když projel levotočivou zatáčku, tak mu – podle jeho vyjádření – mělo vběhnout zvíře do silnice,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Řidič se zvířeti pokusil vyhnout, ale havaroval a skončil v řece,“ pokračuje mluvčí.

Mladý řidič se vyhýbal zvířeti, narazil do zdi a plotu. Auto skončilo na boku

Při havárii se nikdo nezranil, škoda na autě je přibližně 60 tisíc korun. Řidič nebyl pod vlivem alkohol.

Na místě zasahovali i hasiči. „Velitel zásahu si vyžádal od drážních hasičů vyprošťovací automobil, za pomoci něhož se podařilo auto z vodního toku vyprostit. Dále na místě zasahující hasiči zabezpečili uniklé provozní kapaliny, které byly po havárii pouze na komunikaci,“ dodává mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Hasičům se vůz podařilo vyprostit během zhruba čtvrt hodiny.

Autor:
Vstoupit do diskuse