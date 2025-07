Dodávka s připojeným vozíkem sjížděla z prudkého kopce dolů, když narazila do domu sousedů manželů Bernatt-Reszczyńských, kteří se od samého začátku objížďky obávali, aby zde někdo nesrazil chodce nebo domácí zvířata. Řidiči nebezpečným úsekem podle nich totiž i po omezení rychlosti často jezdí příliš rychle.

Jejich slova se potvrdila v pátek. Zeď budovy, jež slouží jako garáž, vůz částečně prorazil. Vozík se odmrštil a skončil koly vzhůru. Řidič nabouraného vozu s logem společnosti, jež most v Bílém Potoce opravuje, vyvázl bez zranění.

„Ve 12:41 jsme prostřednictvím linky 158 přijali oznámení o dopravní nehodě dodávky s přívěsným vozíkem v obci Bílý Potok na Frýdlantsku,“ potvrdil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. Důvody a příčinou jejího vzniku se zabývají policisté z dopravního inspektorátu v Liberci.

Podle starosty Bílého Potoka Jiřího Hovorky měl automobil za sebou na vozíku stavební stroj. „Dodávka neměla na korbě nic naloženého, takže měla lehký zadek. Jak vjel vůz do zatáčky a vyjížděl z nebezpečného místa, tak ho stroj předběhl a prorazil zadní část. Strčil do kamene a ten prorazil zadní část garáže,“ popisuje Hovorka. I podle jeho informací mělo jít o vůz místně činných stavbařů.

Řidič jel dvakrát rychleji, než měl, tvrdí manželé

Od 22. dubna, kdy je diskutovaná objížďka v platnosti, tudy podle Markéty Bernatt-Reszczyńské projelo přes 17 tisíc motorových vozidel, během Hejnických slavností téměř osm set. „Asi čtyřicet procent projíždějících dodržuje třicítku, zbytek jede rychleji a nezpomalí ani, když jde někdo kolem,“ popisuje.

Z kamerových záznamů, měření vzdálenosti a příslušných vzorečků s manželem usuzují, že řidič dodávky dopravní značení omezující rychlost na maximálních 30 km/h, nedodržel. „Jel šedesát šest kilometrů v hodině. Hejničtí policisté nám ale řekli, že s našimi výpočty nemohou nic dělat, protože měření může dělat jenom dopravní policie radarem,“ říká Bernatt-Reszczyńská.

Od počátku brojila za to, aby v místě objížďky byly alespoň cedule omezující maximální rychlost, což se z četné komunikace s mnoha úřady nejprve zdálo jako nemožné. Také poukazovala na to, že trasa vede územím s chráněnými mloky.

„Napsala jsem řediteli Krajské správy silnic a do dvou dnů, to znamená 8. května, tam nainstalovali tu třicítku. Takže jsem to jako občan dokázala vyřídit rychleji než obec,“ podivuje se nad tím, že dopravní inspektorát objízdnou trasu původně schválil bez omezení rychlosti.

I sousedé se podle ní po nehodě bojí. „Jakmile někomu selžou brzdy, víme, jak to v zastavěné oblasti bez svodidel s tím klesáním dopadne. Může se stát tragédie. Tohle bylo o kousek,“ dodává Bernatt-Reszczyńská. Na vině je podle ní i nebezpečné dvanáctiprocentní klesání silnice. „Na něj řidiče – kteří nerespektují ani tu třicítku – nikdo neupozorňuje,“ zamýšlí se.

Společnost Silnice a mosty (SaM) se k nehodě, ani k tomu, jak dlouho ještě objízdná trasa potrvá, redakci iDNES.cz nevyjádřila. Podle starosty Bílého Potoka se ale práce, které měly trvat přibližně do konce července, kvůli počasí zhruba o týden prodlouží. „Je to zatím neoficiální informace, zítra je kontrolní den, takže budeme mít jasněji,“ uzavírá Hovorka.