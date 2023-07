Děti v Liberci nemají kde pořádně sportovat, stěžují si jejich rodiče

„Mladé generaci se pořád vyčítá, že tráví čas u telefonu či počítače, ale když je vyženeme ven, konkrétně v Liberci prakticky nemají možnost si jít zasportovat,“ říká jeden z rodičů Martin Poklop.

Svůj dotaz týkající se nedostatku veřejných sportovišť směřoval také na Petra Židka, náměstka primátora pro sport a sportovní infrastrukturu města Liberec. „Můj nápad byl, že by se určitá sportoviště mohla veřejnosti otevřít v předem domluvených časech, například na dvě až tři hodiny, alespoň párkrát týdně,“ navrhuje Židek.

Seznam takto otevřených sportovišť by se zveřejnil a rozšířil. „Jak by si to poté provozovatelé upravili, bych už nechal na nich. Spousta sportovišť městu samozřejmě nepatří, ale když by se nastavily nějaké rozumné podmínky, možná by to fungovalo.“

V majetku města Liberec je aktuálně například plavecký bazén, Sport park, fotbalové hřiště TJ Sokol Doubí, vesecký areál nebo skatepark. Liberecký náměstek souhlasí s tím, že zde kromě výše zmíněného výčtu je prostor pro budování nebo revitalizaci dalších ploch, které by mohly sloužit celé veřejnosti.

Dohoda s provozovateli

„Jsem si vědom, že není vždy jednoduché zajistit volnou kapacitu sportoviště, ať časově nebo třeba i z finančních důvodů. Budeme se snažit dohodnout s provozovateli zařízení, abychom měli alespoň částečnou kontrolu nad obsazováním volných termínů přednostně pro kluby a spolky, které se starají o naše děti a mládež,“ vysvětluje Židek.

„Pokud bych měl být konkrétní, tak aktuálně máme v Liberci dle mých informací pouze dvě plochy s umělým povrchem, které jsou schválené pro oficiální zápasy ve fotbale. Není to trochu málo?“ zamýšlí se Poklop a dodává, že v důsledku toho pak malé kluby musejí hrát na hřištích jiných měst v Libereckém kraji.

Možnost tu přitom byla například v odkoupení velkého sportovního areálu SK Rapid v Pavlovicích, u nějž současný vlastník využil finanční dotace k výstavbě a provozu sportoviště, po uplynutí povinné lhůty však areál veřejnosti i školám uzavřel. Nyní zde mají vzniknout rekreační chatky, v minulých měsících již začaly výkopové práce.

Více sportovních talentů

Rozšíření možností venkovních volnočasových aktivit by podle dalších rodičů mohly přinést více talentovaných dětí. „Liberec byl vždy sportovním městem a pocházela odtud spousta kvalitních sportovců. V poslední době to tady podle toho ale moc nevypadá a v porovnání s tím, co všechno vyrůstá kousek od hranic v Polsku a Německu, je to opravdu úsměvné,“ srovnává podmínky pro sport matka dvou dětí školního věku.

„Mapujeme si v územním plánu plochy, kde je možný vznik nových sportovišť. Budeme se snažit i ve spolupráci s kluby i privátním sektorem o jejich budování. V letošním roce se nám výrazně podařilo zlepšit také financování,“ reaguje Petr Židek.

V rámci dotačního programu se například zdvojnásobil příspěvek na sportovce ve věku do devatenácti let.