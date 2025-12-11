Prezident Pavel zavítá do města bižuterie, v Ralsku navštíví výrobce autodílů

  6:28,  aktualizováno  6:28
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítá na jablonecký magistrát, poté se přesune na debatu se studenty Střední školy řemesel a služeb. V Jablonci nad Nisou se však nezdrží dlouho, na Tanvaldsku má naplánovanou schůzku s tamními starosty.

Hlava státu má v plánu navštívit také firmu KV Final v Ralsku, kde vyrábějí lisované a svařované díly pro automobilový průmysl.

Na městském úřadě pak Pavel spolu s hejtmanem Martinem Půtou uspořádají tiskový brífink.

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj, nejdříve zavítali do CXI při Technické univerzitě v Liberci. (10. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj, nejdříve zavítali do CXI při Technické univerzitě v Liberci. (10. prosince 2025)
Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.
28 fotografií

Poslední zastávkou na dvoudenní cestě manželů Pavlových bude Česká Lípa. Tam se prezident zastaví na městském úřadě a o příležitost promluvit s nejvyšším představitelem státu nepřijdou ani místní. Mohou se těšit na veřejnou debatu v Jiráskově divadle.

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis
Autor: