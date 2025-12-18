Ulice romského odbojáře v Liberci? Nápad odmítli, tak to náměstek udělal po svém

„Nic jsem nepřejmenoval. Jen jsem v místě, které je zatíženo nemilou historií, přidal ceduli s nápisem Serinkova. Myslím si, že tak to mělo být a tak se k tomu mělo město oficiálně postavit,“ vysvětlil pro iDNES.cz Ivan Langr.
Náměstek se pokoušel prosadit přejmenování části ulice na zastupitelstvu v květnu a září letošního roku. „V obou případech to neprošlo jen o několik hlasů. Potřetí to už zkoušet nebudu, protože si myslím, že jsme se jako město už ztrapnili dost vůči romské menšině, která nás velmi slušně a zdvořile požádala o nepatrný a neškodný akt,“ pokračuje Langr.
„Ale my jsme nebyli schopni vyhovět a já měl pocit, že jako město něco té romské menšině dlužíme. Tak jsem se rozhodl sám, neoficiálně, to napravit. Byť si nedělám iluze, že ta cedule tam vydrží nějak dlouho.“
Josef Serinek byl válečný odbojář romského původu, který přežil útěk z koncentračního tábora v Letech u Písku a později se zapojil do protinacistického odboje jako člen partyzánské skupiny. Po válce byl oceněn prezidentskou Medailí za hrdinství in memoriam.
Pomník poničil vandal
Červeno-bílou plastovou ceduli přimontoval Langr k jedné z lamp, na dohled žulového památníku, který připomíná jedenáct romských dětí narozených a zároveň zavražděných v koncentračních táborech. Památník, který letos v dubnu neznámý vandal poničil sekerou, stojí na místě romského koncentračního tábora.
„Nelze přehlédnout ani to, že lágr tehdy provozovalo samo město, naši předchůdci, od jejichž rozhodnutí se prostě nemůžeme jen tak odstřihnout. Neblahou historii už nezměníme, ale musíme ji umět připomínat a vysvětlovat. A také reagovat na oprávněné návrhy naší romské komunity, pro níž je to místo samé bolestnou vzpomínkou na své mrtvé děti i ženy,“ uvedl Langr v květnu, když poprvé usiloval o přejmenování ulice.
Vandal poničil sekerou pomník zavražděným romským dětem, ťal do jmen nemluvňat
Nynější nainstalování cedulky s názvem ulice považuje za symbolický akt. Není si ani jistý, zda svým jednáním něco neporušil. „Nevím, nezabýval jsem se tím. Potřeba splatit ten dluh pro mě měla daleko vyšší hodnotu, než to, abych se zabýval tím, jestli něco poruším nebo neporuším,“ říká náměstek, který před několika dny obdržel cenu Roma Spirit. Ta vyzdvihuje jednotlivce, organizace a instituce, jež se aktivně zasazují o zlepšení postavení Romů v České republice.
„Získal jsem ji za svoje dlouhodobé postoje, které jsou konzistentní. Vždycky jsem podporoval práva menšin, lidskoprávní politika je mi velmi blízká. Považuji to za strašně důležitý signál, že jsem ji dostal letos jako jediný politik za zcela jasně deklarované dlouhodobé postoje. Jediné, co mě na tom večeru mrzelo, bylo, že jsem tam neviděl žádného politika z majority – bílé většiny,“ dodává Langr.