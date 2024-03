Nájemní agentura pomůže najít byt, Liberec se inspiroval i v zahraničí

Služba vlastníkům bytů garantuje příjem i v okamžiku, kdy se nemovitost neobsadí nebo nájemník řádně neplatí. Současně zajistí kompletní správu bytu včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy.

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Koncept městských nájemních agentur úspěšně funguje v řadě evropských měst, ale například i v Praze nebo Brně. Naším cílem je dostat na trh prázdné byty a motivovat jejich vlastníky, aby pronajali byt lidem ve složitější bytové situaci, například samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům nebo hendikepovaným,“ představuje projekt náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška.

Vedle toho, že má být agentura jakýmsi prostředníkem a dlouhodobou zárukou pro obě strany, chce také lépe reagovat na přetrvávající realitní krizi. Do tíživé sociální situace se totiž podle statistik města dostává stále širší skupina nízkopříjmových domácností a toto může být cesta, jak jim pomoci.

Levnější nájem

Agentura se proto pohybuje přibližně 20 procent pod tržním nájemným a může sloužit jako další stupeň pro lidi, kteří již nesplňují podmínky městského sociálního bydlení, ale zároveň si nemohou dovolit komerční nájem.

„S námi mají vlastníci bytu jistotu garantovaného příjmu za každý měsíc. Bereme na sebe riziko neplatičů i neobsazenosti. Navíc jim ušetříme průměrně šedesát hodin času ročně a hlavně veškeré starosti s péčí o byt,“ vysvětluje koordinátorka projektu Helena Krčmářová z Odboru sociální a bytové politiky města Liberce, pod který nově zřízená agentura spadá.

Dle jejích slov se lidé někdy mylně domnívají, že jde o další realitní kancelář. Služba je ale bezplatná, nezahrnuje kauci ani provizi a město si díky ní rozšiřuje bytový fond. „My si také vybíráme lidi, kterým byt poskytneme. Tito lidé nesmí mít exekuce ani dluhy vůči městu a alespoň jeden člen rodiny musí mít stálý příjem,“ dodává.

Problémy řeší sociální pracovnice

Případné problémy s nájemníky řeší napřímo sociální pracovnice města, které také provádějí pravidelné kontroly bytů. Veškeré nedoplatky na nájmu se hradí z rozpočtu projektu stejně jako například domovnická služba.

Jedním z prvních pronajímatelů bude manželský pár seniorů, pro který je již spravování vlastního bytu 3+1 nad jejich síly i možnosti. „Došli jsme k závěru, že je pro nás náročné se o byt starat, ale prodat ho nechceme. Možnost přenechat veškeré starosti agentuře je pro nás ideálním řešením,“ shodují se majitelé liberecké nemovitosti.

Dvaapadesátiletá žena z Liberce, která ve městě komerčně pronajímá dva byty, je s přístupem k nové agentuře opatrná. „Slyším o tom prvně, takže uvidím, jak to bude fungovat, až se to zaběhne. Nicméně jistoty, které nabízí, jsou fajn a navíc by se pomohlo potřebným, čehož bych se za jiných okolností dost bála kvůli neplacení a asi bych to neriskovala,“ přiznává.

Tři kategorie bytů

V první fázi má agentura ambici získat pro nájemníky zhruba dvacet bytů a ty obratem pronajmout. Postupně by tento počet ráda navyšovala.

„Nikoho neodmítáme. Každý byt posuzujeme, a to jak na základě jeho stavu, tak také toho, v jaké lokalitě se nachází nebo jaká je tam energetická náročnost. Na základě těchto kritérií rozlišujeme tři kategorie,“ vysvětluje Jan Hruška.

Do první kategorie spadají byty úplně nové nebo kompletně zrekonstruované. V dalších dvou skupinách jsou nemovitosti alespoň z části opravené a poté ty, které rekonstrukce teprve čeká. Od těchto kritérií se odvíjí také celková výše nájemného.