Životní náklady rostou, firmy v Libereckém kraji navyšují zaměstnancům mzdy

Životní náklady bezesporu rostou a požadavky firem na výkony zaměstnanců také. Ti podle Milana Šubrta, předsedy krajského sdružení Asociace samostatných odborů ČR, odvádějí stejné pracovní výkony jako jejich protějšky v Německu. Mzda v Česku je ale nižší. Poslední dva měsíce se asociace vložila do intenzivních jednání se zaměstnavateli o kolektivních smlouvách. Jejich hlavním bodem bylo navýšení mezd od ledna 2024.

„Jednání jsou velice náročná, tvrdá a dlouhá. Zaměstnavatelé se srdnatě brání navyšování mezd. Slyšel jsem hodně výmluv, že na ně nemají. Hlavně, že mají na prebendy pro nejvyšší manažery a že vyvádí nemalé finanční prostředky svým matkám – majitelům – do zahraničí,“ okomentoval Šubrt. Propočítal, že průměrná mzda v Libereckém kraji činila před vánočními svátky včetně odměn a například třináctých platů kolem 40 tisíc korun.

„Jednání k navýšení mezd na rok 2024 ještě nejsou všude uzavřena,“ shrnul s tím, že by mělo být jasno do konce ledna, než se začnou zpracovávat mzdy za první měsíc nového roku. „Počítám, že navýšení bude ve firmách, kde působíme, v průměru osm procent,“ dodal Šubrt.

V Pivovaru Svijany, který pravidelně reaguje na vývoj inflace, čímž se podle ředitele Romana Havlíka snaží zajistit spokojenost svých zaměstnanců, vedou individuální jednání o mzdách průběžně. Ty se tradičně navyšují k 1. dubnu. Loni šlo o devět procent, letos chce pivovar přidávat průměrně o osm procent.

Příspěvky, dovolená navíc, slevy na pivo

„Současná ekonomická situace je pochopitelně velmi náročná jak pro ekonomické subjekty, tak i pro občany. Svým zaměstnancům se však i v této době snažíme vycházet maximálně vstříc, a jejich odměňování upravovat v mezích možného,“ konstatoval Havlík.

Mezi benefity, které mohou pracovníci pivovaru čerpat, zmínil například pět dnů dovolené navíc, příspěvky na životní a penzijní připojištění, výhodný mobilní tarif, zvýhodněné stravování, příspěvky na Vánoce a letní dovolenou, odměny k pracovním a životním výročím nebo slevu na pivovarské výrobky. V době energetické krize také dostávali příspěvek na energie.

Problémy s dosažením průměrné mzdy nastávají podle Šubrta v zemědělských firmách, textilním průmyslu a hlavně ve službách. Naopak v automotive předpokládá nejcitelnější navýšení, přičemž některé firmy podle jeho informací budou přidávat o 10 procent. Oproti tomu v malých firmách, kde nepůsobí odbory, si musí situaci vyhodnotit samotní zaměstnanci.

Antolin Czech Republic odměňuje dle výsledků

„V Libereckém kraji se účastním jednání ke kolektivním smlouvám. Proto mohu říci, že bez účasti profesionálních vyjednavačů by navýšení mezd byla tak na úrovni dvou procent,“ upozornil a popsal praxi ve firmách, kdy na schůzku přijdou zástupci zaměstnanců i členové vedení odborové organizace, naproti nim se usadí vedení firmy a advokáti. „Pokud by na takovém jednání nebyl zástupce naší Asociace samostatných odborů, tak by výsledek navýšení mezd byl nulový nebo nízký,“ usoudil.

Ve společnosti Antolin Czech Republic působící v automobilovém průmyslu, která má pobočky v Turnově, Liberci, Příšovicích či Chrastavě, kolektivní vyjednání neprobíhala, protože zaměstnance nesdružuje odborová organizace. Ve firmě, která se prezentuje jako technickoobchodní centrum, je meziroční navyšování mezd podle personálního ředitele Filipa Jedelského ve velké míře vázané na individuální plnění cílů a roční výsledek společnosti.

„S pravidelným navyšováním mezd ale samozřejmě počítáme,“ ubezpečil. O kolik procent však nespecifikoval. Výše mzdy totiž zohledňuje individuální výkon zaměstnance i interní benchmark: „Chceme, aby zaměstnanci pracující na stejných pozicích měli v maximální míře srovnatelné mzdové podmínky, což ovšem neznamená tabulkové mzdy.“ Coby důležité faktory zdůraznil především senioritu a výkon.

Nemocnice i turnovský Granát mzdy zvýší

Krajské nemocnici Liberec (KNL), která má téměř čtyři tisíce zaměstnanců, se podařilo mzdové vyjednávání úspěšně zakončit ještě v uplynulém roce. Lékařům se po protestech a příslibu navýšení ze strany vlády ČR zvýší podle mluvčího nemocnice plat o pět, osm a patnáct tisíc korun v závislosti na jejich kvalifikaci.

„Stejného navýšení se dočkají i další nelékařští, nicméně pro nemocnici velmi důležití odborníci, kteří pracují v medicínském provozu,“ doplnil mluvčí KNL Václav Řičář. Jde kupříkladu o klinické farmaceuty nebo biomedicínské inženýry. „Zbytku nemocnice se navýší tarifní složka mzdy o šest procent,“ prozradil.

Přibližně dva tisíce korun přidá zaměstnancům i družstvo Granát v Turnově, a to kvůli nárůstu minimální mzdy. „Vše samozřejmě závisí na vývoji na trhu, protože za naším družstvem nestojí žádný cizí kapitál a po ztrátách z covidové krize a následků války na Ukrajině se teprve zotavujeme,“ okomentoval situaci předseda představenstva Pavel Tvrzník.

