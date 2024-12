Jablonecké muzeum zakončí oslavy výročí, na návštěvníky čeká světelná show

Zakončení roku je v muzeu už několik let spojeno s vánočním tvořením. To letošní je i při příležitosti oslav 120 let založení muzea rozložené dokonce do dvou dnů. „Každý den přitom nabídne trochu jiný program,“ uvedla za muzeum Marie Víšková.

V pátek mohou návštěvníci přijít na tvoření hvězdiček ze skleněných perliček a drátků a vestibul ožije tradičním a oblíbeným zdobením skleněných vánočních ozdob.

V sobotu příchozí čeká výroba korálkových andělíčků, zajímavou a designově odlišnou dílnu obstará v muzeu poprvé společnost Glassor. Ta s sebou přinese netradiční tvary ozdob a zkušená malířka předvede ruční malování vánočních symbolů i vlastních jmen na přání.

Celoroční oslavy muzejního výročí uzavře od 17.30 repríza videomappingu, který pro muzeum vytvořili Julie Tampierová a Jakub Nosek.

„Zakomponovali do něj i záběry autentických předmětů z muzejní sbírky,“ upřesnila ředitelka muzea Milada Valečková. Po oba dny bude vstup do muzea za zvýhodněné vstupné.

„Reprízu videomappingu si určitě užijí zejména celé rodiny, včetně dětí, pro které bylo letní promítání příliš pozdě nebo byly třeba na prázdninách,“ dodala Víšková.