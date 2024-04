Skokanský můstek v Harrachově se po opravě za 40 milionů stane světovým unikátem

„Je to něco mezi mamutím a velkým můstkem. Vzhledem k tomu, že máme dlouhodobý plán na základě memoranda s Polskem a mohli bychom tady vystavět něco unikátního, máme velkou šanci získat hezké akce a termíny,“ říká starosta Harrachova Tomáš Vašíček, který neskrývá své přání ohledně pořádání prvních akcí už v roce 2025.

V dubnu by dle jeho slov měly skončit projekční práce a následně se vysoutěží firma, která ještě v květnu začne stavět. Celkově by rekonstrukce zahrnující rovněž projekt na zasněžování a opravu lanovky měla přijít na 40 milionů korun. Významnou částí na ni přispěje Liberecký kraj a Národní sportovní agentura.

„V tomto ohledu jde o koktejl emocí, na jednu stranu jsem nervózní, aby všechno proběhlo hladce, ale zároveň se těším. Pro skoky na lyžích v České republice je to opravdu velmi důležitý krok, který by nám mohl vrátit prestiž a Česko vrátí po letech zpátky na mapu světového poháru,“ je přesvědčený bývalý reprezentant a dnešní sportovní ředitel sekce skoků na lyžích Svazu lyžařů České republiky Filip Sakala.

Právě aktuální šéf skokanského úseku a syn někdejšího mistra světa v letech Jaroslava Sakaly se loni pustil do nelehkého úkolu. Společně s dalším bývalým závodníkem Vítem Háčkem se pokouší pozvednout české skoky na lyžích ze dna uplynulých let, což se jim pomalu, ale jistě daří.

Šéf skokanů mírní nadšení

„Z mého pohledu hodnotím sezonu velmi pozitivně. Holky v čele s Kájou Indráčkovou předvedly opravdu přesvědčivé výkony ve světovém poháru a Roman Koudelka se vrátil mezi širší světovou elitu. Proto to považujeme za velmi solidní začátek, ale stále jsme nohama na zemi,“ mírní nadšení Filip Sakala.

„Chceme postavit český skok na nohy jako celek a nastavit udržitelný model rozvoje naší disciplíny, proto nemůžeme stavět pouze na reprezentaci, ale musíme pomyslnou pyramidu budovat od základu. S tím souvisí i sportovní infrastruktura, která stále není na dobré úrovni,“ zdůrazňuje.

Velký skokanský můstek v Harrachově čeká oprava. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Profil nového můstku, dříve označovaného jako K-120, by měl vyhovovat nejen mužům, ale také ženám a sdruženářům, což potvrzují slova aktuálně nejlepší české reprezentantky Karolíny Indráčkové.

„Pro nás ženy by tento můstek mohl být ideální jako takový ‚přípravný‘ můstek na mamuta. Ženy už letos sice podruhé měly závod na mamutím můstku, ale mohlo se zúčastnit jen patnáct nejlepších žen ze světového poháru. Věřím, že na harrachovský můstek bychom mohly všechny,“ říká šestadvacetiletá závodnice.

„Moc se těším, že se do Harrachova vrátí závody. Jako malá jsem se tam byla několikrát podívat na závody Světového poháru a vždy tam byla perfektní divácká kulisa, takže budu ráda, když to třeba zažiju i z pohledu závodnice,“dodává.

Střední můstek na přípravu nestačí

Podobně vidí chystanou novinku také její bývalý reprezentační kolega Kryštof Hauser, kterého nejvíce těší, že se týmu zlepší tréninkové podmínky. „Bohužel tam nyní fungují jen malé můstky a největší provozuschopný je K-90, což pro mladší skokany stačí, ale pro přípravu na mezinárodní závody už potřebujeme větší, protože se na nich koná většina závodů,“ podotýká.

Právě zmíněný můstek K-90 by se do budoucna měl rovněž dočkat opravy. Podle starosty Tomáše Vašíčka by mohl harrachovský areál poté společně s polskou stranou a jejím moderním sportovním centrem Polana Jakuszycka usilovat o pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování.

Skokům navíc hraje do karet, že na rozdíl od jiných zimních sportů nejsou tolik závislé na sněhových podmínkách. „Během špatné zimy můžeme fungovat v módu hybrid – tedy ledový nájezd a letní dopad, což nám dost zlepšuje vyhlídky v případě, že by se do budoucna zimní podmínky nadále zhoršovaly,“ uzavírá sportovní ředitel úseku skoků na lyžích Filip Sakala.