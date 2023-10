Skokani v Harrachově se radují, na opravu můstků poputují desítky milionů

„Jsme vděční, že město o skoky na lyžích, které mají v Harrachově ohromnou tradici, projevuje zájem a chce se aktivně podílet na jejich budoucnosti,“ neskrývá své nadšení prezident Svazu lyžařů České republiky David Trávníček.

K rozšíření KAH došlo v návaznosti na podpis českopolského memoranda o společném zájmu na pořádání mezinárodních sportovních akcí v Areálu pro klasické lyžování Harrachov a v sedm kilometrů vzdáleném sportovním Centru Polana Jakuszycka.

Před rokem otevřené sportoviště v Dolním Slezsku za více než jednu miliardu nabízí zázemí profesionálním i amatérským sportovcům, školám či rodinám s dětmi. Středisko s více než 100 kilometry tratí je nově doplněno o biatlonový areál, atletický ovál či fotbalové hřiště.

Uvnitř nedávno postavených budov se pak nachází bazén, posilovny, tělocvičny, lezecká stěna, hřiště na košíkovou, volejbal nebo gymnastický sál. Nechybí ani hotel s kapacitou 190 lůžek, podzemní parkoviště, wellness centrum, restaurace a konferenční sál.

„Jde o největší a nejvýznamnější investici v Dolním Slezsku. Je zde možné spojit sport s turistikou v okolních Krkonoších. Jsem přesvědčen, že se zde narodí nové polské talenty, které nám všem v budoucnu přinesou mnoho radosti,“ uvedl při slavnostním otevření střediska polský premiér Mateusz Morawiecki.

„Chceme tu pořádat nejdůležitější běžkařské a biatlonové závody,“ zdůraznil tehdy maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski. Jeho největším snem je pak pořádání zimní olympiády, na níž by rád spolupracoval právě s Harrachovem.

Světový pohár už v roce 2025

Do organizace Klasický areál Harrachov by v nejbližších dnech měl vstoupit také Areál skokanských můstků, který bude zajišťovat rekonstrukci a provoz areálu. Jeho předsedou by se měl stát starosta Harrachova Tomáš Vašíček a místopředsedou Lukáš Heřmanský ze Svazu lyžařů.

„Rozšíření organizační struktury Klasického areálu Harrachov vítáme. Vstup města Harrachov do společnosti má zásadní význam pro oživení areálu skokanských můstků a pro návrat Harrachova do kalendáře závodů Mezinárodní lyžařské federace FIS,“ objasňuje Trávníček.

Po několika letech, kdy areál pustl a fungoval částečně jen díky iniciativě Bucharova spolku, se tak konečně podaří slavným můstkům vrátit lesk. Nejprve přijde na řadu v jarních měsících můstek HS 162.

Rekonstrukce by měla stát 40 milionů korun. Významnou částí přispěje Liberecký kraj, o zbytek se bude organizace ucházet z dotací prostřednictvím Národní sportovní agentury a dalších zdrojů.

O první Kontinentální a Světový pohár se poté bude Harrachov ucházet už v roce 2025. „Dále by mělo být dosaženo rekonstrukce areálu malých skokanských můstků v Harrachově, zejména K90 a celé úsilí by mělo být završeno společnou kandidaturou na pořádání MS v klasickém lyžování,“ prozrazuje plány starosta města Tomáš Vašíček.