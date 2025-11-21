Poruchy řeči i ochrnutí. Nemocnice poradí, jak rozpoznat příchod mrtvice

Osmašedesátiletý Petr z Turnovska pravidelně sportoval a žádné zdravotní potíže neměl. O to víc ho překvapilo, když mu letos v září při mytí vypadla z levé ruky sprcha. Nemohl hýbat prsty, opustila jej i síla, takže mu spadly také brýle a telefon. Netušil, co se děje. Pomocí videohovoru se mu podařilo zavolat své partnerce.
„To už jsem i špatně mluvil a cítil, že mi ochabla levá tvář. Když mě partnerka viděla, vylekala se. Spojila se s mou dcerou, která okamžitě zavolala sanitku,“ popisuje sportovec, který podle svého mínění do té doby žil zdravě.
Záchranář, který k němu přijel, mimo jiné zjišťoval, jestli dokáže předpažit. To ale nezvládl, protože levou polovinu těla měl bezvládnou. V nemocnici, kam ho odvezli, se dozvěděl, že má co do činění s mrtvicí. Zapříčinila ji ucpaná céva v mozku. Ihned podstoupil zákrok, při němž mu lékaři krevní sraženinu odsáli.
|
Jizvičky na mozku po drobných mrtvičkách s věkem nasbírá každý, líčí neurolog
„Zavedli mi přes tříslo katetr. Pomocí něj se dostali až k postiženému místu. Moc jsem to ale nevnímal,“ vzpomíná muž.
Zákrok dopadl dobře a po pár dnech ho z nemocnice propustili. „Lékaři se snažili najít příčinu cévní mozkové příhody. Souviset mohla s lehce zvýšenou hodnotou cholesterolu, kterou mi naměřili, stoprocentní to však podle nich není,“ přibližuje Petr. Ani pozdější vyšetření srdce nic závažného neukázalo.
Mozková mrtvice z pravé mozkové hemisféry na něm nezanechala žádné následky, v kritickém okamžiku mu umožnila mluvit a mohl si tak říci o pomoc. To však nebývá samozřejmostí.
„U mrtvic z levé mozkové hemisféry často dochází k poruše řeči. Pacient nemůže mluvit a současně vám nerozumí. Je tedy velmi důležité, aby i široká veřejnost byla o příznacích informována a mohla promptně zareagovat,“ míní lékařka Zuzana Eichlová, zástupkyně primáře neurologie Krajské nemocnice v Liberci.
Kdy zavolat linku 155
První příznaky, mezi něž patří kromě poruchy řeči také pokles koutků nebo ochrnutí končetin, není podle ní radno podceňovat; doporučuje ihned volat na linku 155. Díky včasné pomoci se zvyšuje šance pacienta na včasné léčení, a tedy i úplné uzdravení a navrácení do běžného života.
Také mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev potvrzuje, že při ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) je čas rozhodující. Tedy doba, která uplyne od prvních příznaků do chvíle, kdy se člověk dostane na specializované pracoviště v nemocnici.
„Všichni naši operátoři jsou zdravotníci a jsou proškoleni, aby na základě informací od pacienta příznaky CMP rozpoznali. Nejdůležitější v tomto ohledu je, aby příznaky cévní mozkové příhody správně určilo i okolí pacienta,“ zdůrazňuje Georgiev.
Ultrazvukové vyšetření krční tepny
Na obtíže, kvůli nimž je třeba vyhledat lékařskou pomoc, se zaměří dnes, 21. listopadu, přednáška pro veřejnost. Na akci „Den pro mrtvici“, jež až do 17 hodin v krajské knihovně v Liberci, mohou zájemci také zkonzultovat svůj zdravotní stav s lékaři nebo podstoupit ultrazvukové vyšetření krční tepny. Dozvědí se, jak lze CMP předcházet či co mohou odhalit screeningová vyšetření srdečního rytmu a přívodných mozkových tepen.
„Screeningem zjistíme, zda na mozkových tepnách není nález – takzvaná ateroskleróza, která by mohla vést k tomu, že se tepna časem uzavře,“ nastiňuje Eichlová, podle níž se dělí CMP na dva typy.
|
Při mrtvici se hraje o čas. Nepodceňujte varovné příznaky
Při té častější – ischemické – přestane téct krev do mozkové tkáně, zatímco při hemoragické (krvácivé) dochází k prasknutí stěny cévy nebo výdutě. „To se děje nejčastěji kvůli neusměrnitelnému vysokému krevnímu tlaku nebo přítomnosti výdutě na cévě,“ konstatuje lékařka.
Pokud se mrtvice neřeší ihned, mohou být její následky fatální. Může dojít také k trvalému ochrnutí pacienta, k upoutání na lůžko, poruše komunikačních schopností nebo ke ztrátě soběstačnosti. Lékaři proto apelují na veřejnost, aby signály nepodceňovala.
„I když příznak přijde a pak zase odezní, je třeba, aby se člověk svěřil odborníkům. Náhlá, byť přechodná porucha řeči nebo porucha hybnosti končetin je signálem, aby si člověk zavolal záchranku a v nemocnici se nechal vyšetřit,“ uzavírá lékařka z liberecké neurologie.