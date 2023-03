Na průtahu Libercem rostou nové mosty, první řidiče přivítají v říjnu

Do každého pole vyzdvihl jeřáb 14 nosníků. „Každý z nich váží okolo dvanácti tun. Osazujeme to čtyřicetitunovým jeřábem s nosností do 120 tun,“ uvedl vedoucí úseku výstavby Tomáš Šulc.

Ve středu osazovali stavbaři pole, které je z celé stavby nejvýš nad vozovkou vedoucí pod mostem.

Technická životnost mostů je sto let. „Nejde ani tak o rekonstrukci jako spíš o demolici a následnou stavbu dvou mostů. Děláme je téměř v jednom technologickém tahu, abychom Liberec dopravně obtěžovali co nejméně,“ řekl na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle něj se daří dodržovat slíbený dopravní režim i původní harmonogram. „Kromě malých přestávek kolem Vánoc a Nového roku jsme pracovali celou zimu. Oba mosty budou letos v říjnu v provozu,“ uvedl.

Celková hodnota rekonstrukcí obou mostů činí 377 milionů korun.