VIDEO: Zraněné mládě jeřába se učí znovu chodit pomocí psích kšírů

Mládě jeřába popelavého našli ornitologové díky připevněné vysílačce, která signalizovala, že se pták již několik dní nachází na stejném místě.

„Našli ho ležícího na poli a zjistili, že má hlubokou tržnou ránu na noze,“ přibližuje vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Podle ní sice mladý jeřáb ležel pod dráty vysokého napětí, ale elektrický proud ho nezasáhl. „To by to zranění vypadalo jinak, spíš do něčeho narazil nebo se na něco napíchl,“ vysvětluje vedoucí stanice.

Jeřáb zatím odmítá přijímat potravu. Jeho naděje na přežití je proto nízká. „Krmit ho musíme sondou. Abychom podpořili snahu o samostatný pohyb, chodíme s ním několikrát denně na procházku,“ upozorňuje Hancvenclová.

Jeřáb je zvyklý přijímat potravu vestoje, proto je potřeba, aby se naučil co nejdříve postavit na nohy. K pohybovým cvičením proto ošetřovatelé použili psí kšíry. Metodu už jednou vyzkoušeli na čápovi, který měl zlomenou nohu.

Vše šlo podle Hancvenclové snadně. „Nebránil se, je ještě mladý. S dospělým jedincem by to nešlo.“

Jeřábi na zimu odlétají do teplých krajin. Zatím se ale jenom shlukují. Mladý jeřáb se tak spíš jen učil létat.

Pokud se záchranné stanici podaří jeřábovi zachránit život, do přírody se už nejspíš nevrátí. „Budeme pro něj hledat umístění ve skupině jiných handicapovaných jeřábů,“ dodává Hancvenclová.