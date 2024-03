Výtvarné umění i design. Cozy studio startuje výstavou děl Milana Knížáka

Naučit lidi si do svých obývacích pokojů či ložnic zase vpouštět umění, je jedním z cílů nové kulturní platformy, která sídlí na dohled od libereckého Divadla F. X. Šaldy. cozy studio v sobě zahrnuje kombinaci showroomu a galerie výtvarných děl, ale nebrání se ani jiným uměleckým žánrům, jako je hudba nebo poezie.

I když se na začátku píše, že jde v centru krajského města o novum, jde spíše o ostřejší start.

„Máme za sebou asi tři čtvrtě roku jakéhosi zkušebního provozu, během nějž jsme si vyzkoušeli, co studio snese, co lze. Jelikož to začalo nést ovoce, žije to tu a máme z toho radost, tak jsme se rozhodli tento rok oficiálně zahájit,“ osvětluje Jakub Šulc z liberecké firmy INTERIERO, která navrhuje a realizuje interiéry, a jež má v cozy studiu předváděcí i prodejní prostor pro svoji práci.

Ta se ovšem úzce pojí s uměním. V showroomu se již konalo několik výstav předních českých i zahraničních výtvarníků. Studio zahájilo své působení výstavou Michaela Rittsteina a Petera Angermanna, následovala prezentace Davida Hanvalda, Jiřího Dostála či Filipa Dvořáka a před pár dny tu skončila expozice s titulem cozy vánice, na níž byli zastoupeni například Jiří David, Tomáš Císařovský nebo Bohumil Kubišta.

Majitelé studia upozorňují, že dnešní vernisáží od 18 hodin odstartuje výstava Milana Knížáka, výtvarníka, hudebníka a performera, člena mezinárodního hnutí Fluxus či bývalého ředitele Národní galerie v Praze.

„Výstavou chce cozy studio připomenout zásadní význam aktivit a performancí Milana Knížáka v 60. a 70. letech, které jsou velmi významné pro další vývoj umění u nás i ve světě,“ nastiňuje Zuzana Zeipeltová z Oxygen Communications.

Součástí vernisáže bude premiéra dokumentu „Milan Knížák OBJEKT– BUCH“ od Jany Chytilové a uvedení skladby „Broken Music“ jeho kapely Aktual.

Podle Jakuba Šulce je cozy studio především místem setkávání. „Na němž propojujeme naši práci, což jsou návrhy a realizace interiérů, s prezentací současného výtvarného umění. Ale přerostli jsme za další hranice na další rozměry, jako jsou třeba poezie a hudba. Už tu byly autorská čtení, křest básnické sbírky, koncerty,“ říká Šulc v domě, kde dříve sídlila pobočka pojišťovny. Zároveň upozorňuje, že by byl rád, aby se lidé opětovně naučili propojovat své domácí interiéry s uměleckými díly.

Vrcholná díla nad sedačkou

„Vždycky mi šlo o to propojení. Vyrůstal jsem v prostředí, kde byly knihy, kde visely obrazy. Za léta, co dělám svoji práci, jsem však zjistil, že to není norma, že spousta lidí už doma nemá ani knihy, natožpak obrazy. Myslím si, že je to chyba, že to k nějakému plnohodnotnému životu patří. Když v něm umění chybí, musí v tom životě něco scházet. Protože umění nás může dennodenně upozorňovat na to, že existuje ještě jiný rozměr,“ zamýšlí se Šulc, sám malíř.

V cozy studiu se proto snaží, aby výtvarná díla návštěvníci viděli jak v části, která se podobá klasické galerii, tak i roztroušená mezi nábytkem. „Nezdá se to, ale jde o poměrně složitou věc. Hodně současných umělců, kurátorů, galeristů vyžaduje čistý prostor, kde se budou prezentovat ta vrcholná díla. V momentě, kdy je dáte nad sedačku, tak je podle nich degradujete. Takže nahoře na galerii ukazujeme umění tak nějak čistě a mezitím dole dáváme nenápadné podněty, že může být normálně i součástí obývacího pokoje,“ vysvětluje spoluzakladatel a jednatel společnosti INTERIERO.

Součástí konceptu nového kulturního centra je také liberecká Kunst hala v Kateřinkách. Ta funguje již od léta roku 2021 a kráčí o galerii moderního umění.

„Vždycky, když jsme tam dělali vernisáž, tak na ni přišla sice spousta lidí, ale v průběhu výstavy pak třeba jen pět. Je to prostě z ruky, v údolí pod horami. Nikomu se tam moc nechce pěšky, MHD k nám jezdí jen třikrát za den. A tak jsme začali přemýšlet, jak jinak naši činnost lidem přiblížit ve chvíli, když jsme získali pocit, že nám to jde. A naskytl se tento skvělý prostor,“ podotýká Jakub Šulc.