Sen se rozplynul, obce z Liberecka zůstanou pod senátním obvodem Česká Lípa

„Je to naprosto nepřirozená věc, neboť sepětí těchto obcí s Libercem je nepoměrně větší než s Českou Lípou,“ má jasno senátor Michael Canov. V minulosti už se uskutečnilo několik pokusů o tuto změnu, ten vůbec nejnadějnější nyní v horní komoře Parlamentu ČR.

„Byl jsem vyzbrojen prakticky jednomyslnými usneseními zastupitelstev všech osmi obcí, zastupitelstva Libereckého kraje a legendy Senátu Přemysla Sobotky, který po celou dobu svého dvacetiletého působení byl jeho předsedou či místopředsedou. Měl jsem i souhlasné stanovisko senátora senátního obvodu Česká Lípa, neboť i on tuto logiku uznává,“ představuje Canov poklady, které nasvědčovaly přijetí návrhu.

I přes původní slib ale pozměňovací návrh nakonec nepodpořil předseda největšího senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Důrazně navíc varoval ostatní senátory před jeho přijetím.

Jako hlavní důvod uvedl to, že by bylo v obvodu Liberec příliš mnoho voličů, a že není jisté, zda by tento pozměňovací návrh následně schválila i poslanecká sněmovna. To by poté dle jeho slov mohlo způsobit komplikace při projednávání zákona o korespondenční volbě.

Chyběl jeden hlas

Ačkoliv oba argumenty následně starosta Chrastavy vyvrátil, ke schválení pozměňovacího návrhu chyběl v konečném součtu jeden hlas.

„Prohráli jsme, prohráli jsme navždy. Změny senátních obvodů budou totiž nejen možné pouze jednou za dvanáct let, ale především takováto změna bude podmíněna nutností se přiblížit průměrnému počtu voličů, to znamená v tomto případě snížit jejich počet. To připojení osmi obcí do obvodu logicky nemůže nikdy splnit,“ dodává Canov společně s omluvou všem občanům, kterých se měla chystaná změna týkat.

Senátor za obvod Česká Lípa Jiří Vosecký nyní situaci nechce blíže komentovat. Koncem března má však namířeno do všech zmíněných obcí, kde se setká s jejich starosty a probere s nimi celou situaci i další spolupráci.