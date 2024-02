Na autobus do nemocnice čekal Liberec osm let, senioři si novou linku chválí

Od zahájení provozu okružní linky číslo 40 k liberecké nemocnici neuplynul ještě ani měsíc. Ze zájmu cestujících je ale očividné, že mohla být zavedená už dávno. Každým autobusem se tímto směrem vydají desítky lidí.

„Na realizaci této linky čekalo město dlouho a díky velkému stavebnímu zásahu v podobě stavby Centra urgentní medicíny se otevřela příležitost k trvalé zastávce Nemocnice v Husově ulici. Mám radost z toho, že nejen lidé s pohybovými potížemi získají komfortní a častý spoj do nemocnice,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc. Sám přiznal, že o zavedení linky, která je v jiných krajských městech běžná, se město snažilo dlouhých osm let.

Během pracovních dnů jsou spoje v provozu od 5.20 do 17 hodin a jezdí každých 20 minut. V sobotu, neděli a ve dnech státních svátků funguje linka ve třicetiminutových intervalech od 12.30 do 17.30.

„Pro nás starší je to opravdu velká úleva. Zrovna jsem několikrát musela do nemocnice kvůli jednomu menšímu zákroku a díky novému autobusu jsem nemusela zatěžovat s odvozem dceru. Vše jsem zvládla navazujícími spoji sama a ještě docela pohodlně,“ vypráví seniorka Eva, zatímco se ke stanovišti číslo osm na terminálu Fügnerova pomalu blíží autobus, kterým vyráží na poslední kontrolu do nemocnice.

Dalšími zastávkami nové linky jsou stanice Šaldovo náměstí, Nemocnice, Klášterní a Poliklinika, ze které se autobus opět přes Šaldovo náměstí vrací na Fügnerovu. Pro velký zájem se jízdní řád této linky doplnil ještě o večerní spoje po 19. hodině, které využívají především zaměstnanci nemocnice.

Přes „Šalďák“ je to rychlejší pěšky

Podle zkušeností jedné z pracovnic transfuzního oddělení ale velká část zaměstnanců dojíždí ze vzdálenějších lokalit a využívají i nadále auto. To je někdy stojí nervy, protože je parkování v areálu nemocnice zpoplatněné, a tak hledají volná místa, kde se dá.

„Já jsem jedna z těch, kteří chodí pěšky. Případně jezdíme MHD a pak do nemocnice dojdeme od zastávky na 5. květnu nebo od autobusu u textilky. Kdybychom ale třeba pospíchali, tak novou linku určitě využijeme,“ mluví za sebe i kolegy. „Na druhou stranu tím, že jede autobus přes Šalďák, si ale myslím, že bych tam možná byla rychleji pěšky,“ zamýšlí se.

Zastávka u nemocnice na Husově ulici je prozatím umístěna mezi vjezdem u porodnice a základnou záchranné služby. Po dostavbě Centra urgentní medicíny se přesune o kus níž do prostoru u hlavního vchodu a bude mít přístřešek i „záliv“, aby neblokovala projíždějící auta.

Stavba nového pavilonu nemocnice začala loni na jaře a hotová má být v roce 2026. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta ale již dříve avizoval, že se termín vzhledem k velikosti stavby může posunout.