Mezihvězdná kometa je vidět i z Česka, upozornil liberecký astronom

  7:10,  aktualizováno  7:10
Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS je poprvé vidět i nad Českou republikou. Slabou kometu s nazelenalou hlavou a dlouhým iontovým ohonem, jež se ukazuje nízko nad východním obzorem před svítáním, zachytil na snímku také fotograf a vedoucí libereckého planetária Martin Gembec.
K pozorování komety nestačí pouhé oko, na to je příliš slabá. Dobře však poslouží malý dalekohled nebo teleobjektiv. | foto: Martin Gembec

Objekt, který poprvé spatřili v červenci z Chile, rozpoutal mezi pozorovateli diskuse. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyvrátil spekulace, že by šlo o mimozemskou sondu, nadto ujistil pozemšťany, že pro Zemi žádné nebezpečí nepředstavuje.

„Je to směs ledu a prachu. Výjimečná je však tím, že k nám přiletěla od jiné hvězdy. A nyní se konečně objevila i na naší ranní obloze. Nejedná se o nic mimozemského, ale pouze o mimo naši sluneční soustavu,“ vysvětlil Gembec, popularizátor astronomie a vedoucí planetária v iQlandii.

Mezihvězdný objekt zachytil 19. listopadu z Frýdlantska přes deseticentimetrový dalekohled. Současně pro Českou astronomickou společnost připravil rozsáhlý rozbor komety a její dráhy.

K pozorování komety nestačí pouhé oko, na to je příliš slabá. Dobře však poslouží malý dalekohled nebo teleobjektiv. „Ideální podmínky nastávají krátce před začátkem civilního svítání. Vyžadují ale tmavou oblohu a jasné počasí,“ doplnila Veronika Slavíková z iQlandie.

Zeleně zbarvená kometa Sluneční soustavou proletí jen jednou a už se nevrátí. K Zemi se podle NASA nejvíce přiblíží 19. prosince a pozorovatelná bude až do jara.

