Žena před menstruací není „hysterická kráva“, míní výrobkyně ekopomůcek

Už v roce 2006 se inspirovala u kamarádky a ze zahraničí si objednala svůj první menstruační kalíšek. Byl praktický a ekologický. Jako první v Česku je poté jablonecká podnikatelka Ilona Bittnerová spolu s dalšími podobnými produkty začala také prodávat.

Kam jsme se podle vás od té doby posunuli? Co se týče menstruace, nebo ženství jako takového.

Navenek vypadá situace velmi dobře a s jistou povrchností bychom mohli konstatovat, že je vše o mnoho lepší. Ale je to spíš takové pozlátko v médiích a dobrý dojem vyvolává to, že se o menstruaci, i díky prodejcům menstruačních pomůcek, více píše a objevuje se v reklamách. Navíc, jak je svět více propojený, řada lidí čte a sleduje zprávy či nastavení společnosti v jiných zemích víc než u nás, a i to může vyvolat dojem, že je vše vlastně fajn.

Takže realita je u nás asi jinde. Pořád je menstruace tabu?

Často to tak je. Když se podíváme do diskusí na sociálních sítích a zaměříme se na rozhovory mezi ženami nebo na poznámky mužů i samotných žen k problémům, jako jsou premenstruační syndrom, bolestivá menstruace a podobně, jsme zpátky na začátku. Stále se potýkáme s tím, že mnoho dívek netuší ani zdaleka, co je v souvislosti s menstruací a celým cyklem čeká, co je normální a co ne, a není pro ně komfortní o menstruaci hovořit. Stejně tak jsou základní neznalosti a různé mýty i mezi dospělými, a navíc jsou ženy neustále konfrontované s různými hloupými vtipy zlehčujícími jejich problémy.

A jedna věc za všechny. Jaké máme DPH na menstruační pomůcky? Jedno z nejvyšších na světě. A i když bylo snížení již několikrát projednávané, nepohnuli jsme se nikam. Nejde ani tolik o to, že menstruační pomůcky budou o něco levnější, jako o to, že nižší sazbou uznáváme fakt, že menstruace je něco přirozeného a nákup hygienických potřeb nutností.

Nerada bych podporovala zajeté stereotypy, ale už jste nakousla roli mužů v této oblasti. Jak ji tedy vidíte?

Co se mužů a menstruace týká, vidím obrovský problém v tom, že jsou odmala odháněni od tématu menstruace hláškami typu „to jsou ženské věci“, nebo „to není nic pro tebe“. Tady to začíná a tady jsme i skončili. Kdo má děti, ví, že nejvíce se o různé záležitosti těla zajímají do věku pěti let. To je naprosto klíčová doba pro vývoj lidské bytosti a všechno, co zažívá, ji potom ovlivňuje po celý život. Takže co bychom od mužů chtěly? My samy jsme si je naprogramovaly na to, že do menstruace jim nic není a že je to čistě ženská věc, o kterou se nemají starat. V ještě horším případě v nich matka vzbudila dokonce odpor k tomuto normálnímu projevu zdravého ženského těla.

Když nad tím přemýšlím, asi není úplně dobré, že mluvíme o nich bez nich. Na takové otázky se jich totiž dost možná ani nikdo neptá. Jak to podle vás změnit?

Můžeme podporovat muže, kteří to vnímají jinak nebo jsou ochotni naslouchat a změnit své postoje. A můžeme informovat chlapce, vlastní nebo jakékoliv potkáme, že menstruace je fajn, že je normální a potřebná. Že žena není pár dní před menstruací „hysterická kráva“ (smích), že má jen specifické potřeby a je potřeba se o ni naopak více starat.

Na druhou stranu jsem však v poslední době také zaznamenala úspěch pořadů, které probírají ženská témata. Třeba takový podcast Pindy z gyndy se opravdu nebojí žádného tématu, boří stereotypy, vše s humorem zpřístupňuje a prý ho poslouchají i muži…

Mluvit o menstruaci samotné a věcech s ní spojenými je podle mě nejlepší a také jediná možnost, jak společnost dovzdělat, a tím změnit. A je jen dobře, že to různí lidé dělají různým způsobem. Je to samozřejmě dlouhý proces, ale poměrně zábavné a individuální úspěchy vídám často.

Přesuňme se k menstruačním pomůckám, které už dlouhá léta nabízíte. Jak probíhá jejich vývoj a výroba?

Já jsem nikdy neměla moc času věnovat se vývoji vlastních produktů. Od začátku jsem to měla nastavené tak, že vyhledávám produkty v zahraničí a všechno užitečné, co najdu, pak dovezu a prodávám na jednom místě. První byl menstruační kalíšek, o kterém v Česku nikdo nic nevěděl, a tak vznikl blog Kalisek.cz, kam jsme já a moje tehdejší kolegyně Magda napsaly úplně všechno, co jsme o něm zjistily. Protože všechno souvisí se vším, rozrostl se za těch osmnáct let blog o mnoho dalších témat.

Vlastní výrobu Meracus mám díky látkovým vložkám, které v době, kdy jsem je chtěla začít prodávat, nebylo tak lehké sehnat. Stejné to bylo i s menstruačními kalhotkami. Věděla jsem o nich ze světa, ale nenašla jsem dodavatele. Takže jsem je v roce 2016 začala vyrábět a teprve později navázala spolupráci s dalšími výrobci.

Jak je české ženy přijaly? Vnímáte třeba, že „dorostla“ nová generace, která má o takové produkty mnohem větší zájem než ta starší?

Menstruační kalíšky i kalhotky už dnes nejsou žádné novinky na trhu a lze najít řadu recenzí a zkušeností. Ženy si to samozřejmě řeknou i mezi sebou. Z toho důvodu je jich mnohem více ochotno zkusit něco jiného než jednorázovou klasiku. Ale vždy to pár let trvá. První menstruační plavky jsem na českém trhu nabídla již před čtyřmi lety a pořád to ženy vnímají jako novinku a jsou velmi nedůvěřivé.

Jakým produktům naopak věří nejvíc?

Nejvíce se nyní na mém e-shopu Maluna.cz prodávají menstruační kalhotky. Je to tím, že se jedná o snadno použitelnou pomůcku vhodnou téměř pro každou ženu. Koho neodradí nutnost kalhotky prát, ten je vyzkouší. Jsou skvělé jako pojistka v kombinaci s jinou pomůckou i jako samostatná pomůcka pro různě silnou menstruaci a vyrábí se v mnoha různých savostech. Jsou vhodné pro mladé dívky, které si nechtějí, nebo nemohou nic zavádět, ale i pro dospělé ženy či ženy v menopauze. Lze je samozřejmě nosit i mimo menstruaci, když si žena není jistá, kdy menstruovat začne. Jsou stejně pohodlné jako běžné spodní prádlo.

Láká ženy i to, že mohou s takovými produkty svým malým dílem přispět k udržitelnosti?

Co se menstruačních pomůcek týká, řeší ženy na prvním místě spolehlivost a pohodlí. Pokud je pomůcka navíc ekologická, je to pro některé důležitý bonus. Například výrobce Modibodi uvádí, že při používání jednorázových vložek žena vyprodukuje za předpokladu, že menstruuje čtyřicet let, 259 kilo odpadu. Pokud by používala pouze menstruační kalhotky, bude to jen 12,8 kila. Nejvíce ekologickou a zároveň nejlevnější pomůckou je ale rozhodně menstruační kalíšek. Stojí pár set korun a vydrží i více než deset let.

Naopak pro vás jako pro podnikatelku tkví v dlouholetosti těchto produktů asi značná nevýhoda…

Toto je velmi individuální. Jsou ženy, které si pořídí jeden jediný menstruační kalíšek a používají ho po mnoho let. Jiné si přejí více barev, nebo se jim změní cyklus a kalíšky střídají. U kalhotek zase hodně závisí na tom, jak často je žena používá a jak se o ně stará. Některá si každý rok kupuje několikery nové, jiná si nakoupí šest kousků a vystačí s nimi několik let už jen proto, že má slabou menstruaci a každý měsíc je použije pouze jednou.

Právě u menstruačních kalhotek jsem v poslední době zaznamenala velký vývoj jejich designu a střihu. Přidalo to na jejich oblíbenosti?

Vzhledem k tomu, že menstruační kalhotky jsou ve světě používanou menstruační pomůckou již dlouho, nemám pocit, že by byl nějaký výrazný posun, co se týká designů. Už několik let mám v nabídce například krajkové či bezešvé kalhotky a od mnoha výrobců i různě barevné a vzorované kalhotky. Je to dáno spíš tím, že v Čechách dává do reklamy nejvíce peněz firma Snuggs, a ta s více střihy a barvami přišla teprve nedávno.

Závěrem se oklikou vrátím opět k mužům. Jak na menstruační kalhotky reagují?

Otázky od můžu na menstruační kalíšky, kalhotky a také menstruační houby dostávám od doby, kdy jsem s tímto byznysem začala. Jsou velmi zvědaví na funkčnost. Kdyby se tolik zajímali i o to, jak se ženy během cyklu cítí a co potřebují, rázem bychom žili mnohem víc v pohodě (smích).