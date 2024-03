Soda mezi sklo i pečení na 860 stupňů. Medaile pro MS se tvořily měsíce

„Podoba medailí je částečně určena regulemi IIHF, které musíme dodržet. Každý organizátor však hledá svou individuální cestu k jedinečným cenným kovům. Pro nás bylo prioritou zvolit jako materiál sklo,“ říká prezident organizačního výboru letošního šampionátu Petr Bříza.

„Při tvorbě jsme se zaměřili na to, aby medaile vypadaly dobře také na dresech. S finálním výsledkem jsme spokojení. Pro českého fanouška by určitě byl skvělým zážitkem pohled na medaili na národním dresu,“ dodává s vírou v úspěch pořadatelské země.

První fází výroby letošních medailí je takzvaný fusing. V tuto chvíli se mezi dvě skleněné tabule nasype soda a společně se spečou při teplotě 860 stupňů. Následuje řezání na vodním paprsku a v další části se sklo po obvodu vybrousí a vyleští se jeho horní plocha, na kterou se poté předkreslí a vybrousí ostré řezy. Nakonec se na sklo nanáší technikou malování drahé kovy, jež se posléze vypálí v peci.

Druhou část medaile představuje kovová obroučka a nezbytným doplňkem jsou také stuhy. „Design stuhy byl navržen v typické české trikolóře - červené, modré a bílé barvě, která je však zpozorovatelná pouze při pohledu na kompletní sadu,“ vysvětluje svůj záměr autorka designu Kateřina Handlová, pro kterou bylo vymýšlení trofejí velkou zodpovědností a ctí.

„Byl to ale krásný úkol. Nabídku jsem dostala na začátku minulého léta a poměrně dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak by měly medaile působit a co jimi chci vyjádřit. Po usazení idey jsem pak na samotném návrhu pracovala asi týden, verze se ladily ještě dalších čtrnáct dní. Doladění prvních vzorků a designu v materiálu nám ale zabralo několik měsíců,“ přiznává umělkyně.

Sama prý hokej miluje už odmalička a hokejisté jsou pro ni srdcaři. „Vždy mě bavila ta rychlost, dynamika a jistá elegance bruslení, která se mísí s určitou brutalitou a velkou silou,“ dodává s úsměvem.

Skláři míří na hokej

Medailového ceremoniálu i celého šampionátu se už nemohou dočkat také novoborští skláři. „Jsme skláři, patrioti a většina z nás i hokejoví fandové. Doufám, že se mi podaří na některý zápas podívat i osobně, a ty ostatní budu sledovat s přáteli u nás v Novém Boru,“ má jasno ředitel studia Kolektiv Ateliers Michal Vlček.

Podle bývalého hvězdného obránce, olympijského vítěze a trojnásobného medailisty z mistrovství světa Jiřího Šlégra je zisk medaile v národním dresu obrovskou poctou.

„Je vidět, že designérka i výrobci se s náročnou výzvou poprali se ctí a odvedli excelentní práci. Pokud si chce český národní tým tyto nádherné medaile odvézt, čeká ho ještě náročnější úkol a dlouhá cesta k vysněnému cíli,“ nezastírá těžkou úlohu národního mužstva olympijský vítěz z Nagana.