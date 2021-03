Školka jede nadoraz, nové prostředí je pro děti záchranářů stresující

České školky osiřely. Vláda je svým rozhodnutím na tři týdny uzavřela kvůli špatné epidemické situaci v zemi. Pro učitelku Petru Rakoušovou z Turnova jsou ale současné dny stejné jako dřív.



Pracuje totiž v mateřské škole Sluníčko, která jako jediná ve městě zůstává otevřená pro ratolesti členů záchranného integrovaného systému, tedy děti hasičů, lékařů, záchranářů a policistů.

V turnovském Sluníčku se tak najednou promísily různé děti z města, ale i z okolních obcí, jako jsou Karlovice, Tatobity, Příšovice, Pěnčín, Přepeře nebo Jinolice. Školka musela přijmout i osm školáků z prvního stupně ZŠ. Vznikla tím skutečně třaskavá množina nových dětí, kterou učitelky zvládají jen s maximálním vypětím sil.

Nové prostředí je pro děti stresující

„Máme tu teď přihlášených 57 dětí ve věku od tří do sedmi let, v tom je ještě několik druháků a jeden čtvrťák ze základní školy, těm musíme zajišťovat online výuku na dálku s jejich kmenovým učitelem. Jsme unavené, ale jedeme naplno,“ přiznala Rakoušová.



Přesto z jejího hlasu nezaznívá rezignace. Málokdo si ale umí představit, jak náročná práce s takto různorodým kolektivem je. „Ono se řekne online výuka, ta už se týká i posledního stupně mateřské školy. A na takové děti je třeba ustavičně dohlížet. Učitelky s nimi pak dělají domácí úkoly. Když si je pak rodiče vyzvednou, dostávají je nakrmené, vyvětrané, obstarané a s vypracovanými domácími úkoly,“ svěřila se mladá učitelka.



Situace je zhoršená i tím, že do jedné školky najednou nastoupily děti, které se dříve neznaly. Nové prostředí je pro ně velmi stresující a vyžadují osobitý přístup.



„Máme tu třeba jednoho sedmiletého chlapce, ten celý den proplakal. Vytržení z jeho původního kolektivu nezvládl. I dospělý člověk snáší náhlou změnu špatně, co teprve děti,“ potvrdila ředitelka Sluníčka Dagmar Rakoušová.



Dětem scházejí zážitky

Své o tom ví i další z učitelek, Lenka Pasecká. Ta ráno přivede do školky vlastního syna, aby pak učila a odpoledne po 15. hodině nastoupila „druhou směnu“ doma. „Je to ubíjející. Mrzí mě to hlavně při pohledu na děti, které jsou plačtivé. Byly zvyklé na režim svých školek, nejen co se týče spánku nebo jídla, tady neznají nás ani ostatní děti. Těžko říct, co tohle všechno s dětmi udělá, když to bude trvat déle,“ svěřila se Pasecká.

Problémem jsou i roušky. Děti je sice nosit nemusejí, ale učitelky si je při hře venku nebo vycházkách brát musejí. „Ony to nechápou, pořád nám říkají, ať si je sundáme. Vidí jen naše oči, což je při neverbální komunikaci problém. Začínají být apatické, odevzdané, schází jim zážitky. Za ten rok, co tohle trvá, vnímám obrovský pokles spontánnosti, živosti a dravosti, pro děti dříve tak typických vlastností,“ podotkla Lenka Pasecká.



Aby školka situaci s novými dětmi zvládla, musela přijmout dvě učitelky ze sousedních mateřských škol. Ty ale musela zaplatit. O to víc ředitelku školy Dagmar Rakoušovou mrzí, že nemůže své podřízené víc finančně ohodnotit.

Nejsou peníze na odměny

„Ten balík peněz, ze kterého se platí mzdy, je pro všechny školky stejný. Zůstal neměnný i pro ty školky, co se uzavřely, ty mají stále stejné peníze. Chtěla bych našim lidem dát víc, protože vše zvládají nad rámec běžných povinností, ale nemám z čeho. Pro nás, co pořád fungujeme, bohužel neplynou žádná privilegia,“ posteskla si ředitelka.



Provoz školek je hrazen z peněz státu, ten platí mzdy učitelů. Provozní výdaje pak hradí zřizovatel, tedy město. To sice přiznává, že učitelky by si lepší ohodnocení zasloužily, ale nemá způsob, jak jim víc peněz dát, protože mzdy učitelů nejsou v jeho gesci.



„Upřímně, nevím jak to udělat. Snad v rámci nějakých odměn by s tím šlo něco udělat. Já si moc dobře uvědomuji, jak záslužnou a těžkou práci odvádějí. Pokusím se najít nějaký způsob, jak tomu pomoci,“ vyjádřil se turnovský starosta Tomáš Hocke.

Místostarostka Petra Houšková věří, že na učitelky sloužící i v době koronakrize bude pamatováno, až se budou vyplácet kompenzace. „Ty nám každoročně dává krajský úřad. Školky sepisují hlášení, kde uvádějí, kolik k nim chodilo dětí. A ten nárůst ve Sluníčku je opravdu enormní, tudíž předpokládám, že až se budou kompenzace řešit, tak k tomu kraj přihlédne. Zatím nám vždy vyšel vstříc,“ uvedla místostarostka.

S tím souhlasí i ministerstvo školství. Pokud prý školka poskytuje širší rozsah péče než by odpovídalo jejímu standardnímu fungování, je možné ze strany krajského úřadu tyto vícenáklady pokrýt z rezervy prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.



„Většina škol a školských zařízení je pro děti a žáky uzavřena. V nich proto naopak vznikají větší či menší provozní úspory, například za energie a úklid. Zřizovatel by tak měl být schopen si vícenáklady na jedné straně a úspory na straně druhé postavit proti sobě,“ podotkla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.