Poláci jsou rváči. KSW šlape jako hodinky, říká Marpo v nezvyklé roli

„Vůbec nevím, jak na mě přišli. Asi díky mé angličtině, protože rozhovory s Čechy rovnou tlumočím,“ vysvětluje muzikant, který se v mládí úspěšně věnoval thajskému boxu a později v ringu poměřil síly s Rytmusem nebo Karlosem Vémolou.

Svůj debut s mikrofonem v kleci si odbyl při loňské premiéře KSW v Liberci. Diváci ho mohli spatřit i v Třinci. „Poprvé to byly fakt nervy. Já přitom nejsem trémař. Ale mám blbou paměť, tak to bylo náročné,“ vzpomíná Marpo a přibližuje svůj pohled na KSW.

„Je to největší organizace v Evropě. Jsou to totální profíci, všechno šlape jako hodinky. Díky své profesi hodně sleduji ozvučení a světla a musím říct, že je to neskutečná show.“

I to je podle Marpa důvod, proč Polsko dominuje evropské MMA scéně. „Poláci jsou obecně tvrdší národ než my, a tak mají k bojovým sportům blíž. Jsou to zkrátka rváči. Začalo to tam být daleko dřív populárnější. U nás to bylo až díky Karlosovi a teď je to po fotbale a hokeji třetí nejpopulárnější sport.“

Návrat do ringu nevylučuje

Sám Marpo by se návratu do ringu nebránil. „Letos jsem oslavil 39 let a cítím, že stárnu. Ale ještě bych rád něco zkusil, myslím, že na to pořád mám, i když nanejvýš dva tři roky. Ale kdo ví, třeba budu jako Jarda Jágr.“

Nejen proto se někdejší bubeník kapely Chinaski momentálně soustředí na svou hudební kariéru. A plány má neskromné. „Změnil jsem po letech producenta a děláme na albu. Našel jsem si člověka, který je z Tennessee a dokonce spolupracoval s Taylor Swift, a tak letím prvního května do Nashvillu točit novou sólovou desku. Letos budou celkem dvě.“

Co podle něj mají profese muzikanta a zápasníka společného? „Prolínají se v jedné věci. Díky vystupování na pódiu jsem nikdy neměl při zápase trému. Hodně kluků je špičkových na sparinzích, ale vyhoří v zápasech, protože nezvládnou publikum. Mají trému a zamrznou. Já se naopak můžu postavit před vyprodanou O2 arénu a je mi to fuk.“

Brichta na titul v Liberci nedosáhl Český bojovník Leo Brichta na titul polské organizace KSW nedosáhl. Na sobotním turnaji v Liberci ho Moldavan Valeriu Mircea uškrtil ve čtvrtém kole. „Slíbil jsem válku, ale sami jste viděli, jak to vypadalo. Já se ten zápas snažil dělat, ale takhle to dopadlo,“ řekl bezprostředně po zápase lehké váhy zklamaný Brichta. Čeští fanoušci v Home Credit Areně se dočkali radosti až ve třetím souboji, v němž domácí bijec Josef Štummer porazil Adriana Wieliczka. Úspěšný byl i další liberecký voják Dominik Humburger, který v předzápase celého galavečera nemilosrdně knokautoval Adriana Dudka. Radost mu zkalil jen fakt, že v pátek nenavážil a byl za to potrestán srážkou poloviny výplaty. Ze sedmi českých zápasníků se z triumfu radoval ještě Matúš Juráček, který porazil Henryho Fadipeho z Irska.