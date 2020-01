Firma žádá u soudu omluvu od zastupitelky, která ji kritizuje za kouř

V bývalém objektu Kolory provozuje Likto termické odstraňování barev z kovových dílů pro automobilový průmysl. Podle Pavlové mohou kvůli tomu unikat do ovzduší nebezpečné látky, které mohou ohrozit lidské zdraví.

Vedení Likta to odmítá jako smyšlenky, které se nezakládají na pravdě.

„Nechceme po paní Pavlové nic jiného než omluvu za to, že v některých věcech přestřelila. To je všechno. Nechceme po ní žádnou finanční náhradu, jen aby se omluvila za šíření nepravd, které nás poškozují. Všechno máme řádně zdokladované. Proběhla u nás spousta různých kontrol a žádná z nich pochybení nenašla,“ uvedl jednatel firmy Likto René Chrastecký.

Vadí mu, že Pavlová publikovala v radničním zpravodaji tři články, ve kterých o Liktu mluví jako o nepovoleném provozu bez potřebné certifikace, který má negativní dopad na zdraví obyvatel a znečišťuje životní prostředí.

Firma nabízela Pavlové smírčí jednání, ta ho ale odmítla. Mediaci, neboli dohodu, nabízel ke zvážení i soudce. Zastupitelka Pavlová se ale hájila tím, že za vším, co publikovala, si stojí.

„Z mého pohledu bych doporučil mediaci, ale když jsou tak kategoricky ve střetu, evidentně by nebyla účinná. Důkazní břemeno tak bude na straně žalované a musí to být důkazy relevantní. To, že si spousta lidí myslí, že to tam čadí a zapáchá, nemůže brát soud jako důkaz,“ zmínil během jednání soudce Vladimír Foldyna.

Podle něj je v případu řada sporných věcí, které bude muset Pavlová dokázat. Například, zda je umístění provozu Likta ve Vesci v rozporu s územním plánem, zda se tam spalují barvy obsahující chlór, fluor nebo olovo, zda Likto ohrožuje zdraví obyvatel nebo jak je to s údajně neexistující certifikací pro termické odlakování kovů.

Likto nemá povolený provoz, míní Pavlová

Pavlová už delší dobu upozorňuje na to, že Likto podle ní podniká v prostorách, která nebyly zkolaudované pro termické odlakování, tedy spalování barev za velmi vysokých teplot v pecích.

„Nikde jsem nedohledala změnu užívání stavby. V areálu dřív působil textilní podnik Kolora, který žádné termické odlakování neprovozoval. Ale jediné kolaudační rozhodnutí pro Likto, které je na stavebním úřadě, je kolaudační rozhodnutí na plynovou přípojku. Jinak nic. Podle mě to je tedy nepovolený provoz, navíc uprostřed bytové zástavby. Takový podnik tam nemá co dělat,“ tvrdí Pavlová.

Česká inspekce životního prostředí provedla v Liktu 35 kontrol na ovzduší a sedm kvůli nakládání s odpady. Žádný přestupek však nezjistila. Další projednávání případu uložil soud na konec května.