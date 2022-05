Majáles se usadil ve Vratislavicích, zahrají Mirai nebo Krucipüsk

Majáles, nebo také oslava krás studentského života, se ve Vratislavicích uskutečnil i loni. Kvůli protipandemickým nařízením však byl dost omezený.

„Byli jsme první akce po rozvolnění. Měli jsme zónu, kde se muselo jenom sedět a nemohlo se nic konzumovat. I tak lidé dorazili a otestovali jsme si prostor. Letos jsme to posunuli o několik stupňů výš,“ slibuje za pořadatele Jiří Veverka.

Jak naznačuje, letošní ročník znovu hostí Zámecký park ve Vratislavicích nad Nisou. „Návrat do parku Budyšínská, kde jsme byli dřív, se nekoná. Problém je, že není zasíťovaný. To je jen 150 tisíc korun navíc za energie. Také není vůbec osvětlený. Nevýhodou je i to, že není koncipovaný na akci pro tisíce lidí,“ upozorňuje pořadatel. Park ve Vratislavicích naopak sítěmi, osvětlením i dostatečnou kapacitou disponuje.

Majáles už z tradice oslavuje především studenty. I k tomu přihlédli pořadatelé při sestavování programu. „Pátek je přizpůsobený mladšímu publiku. Představí se tak zástupci především popové scény, jako jsou například Mirai, Vojtaano nebo raper Rest a jiní,“ přibližuje další z pořadatelů Marek Ottl.

Sobota se pak ponese v rockovém duchu a představí se na ní například Kurtizány z 25. avenue nebo Krucipüsk. V parku zahrají i regionální kapely jako například Potomek, Imaginárium či Nanday nebo Divoký Astma. „Chybět nebudou ani jablonecké Ladybirds či vítěz Tulifestu David Pet,“ vyzdvihuje Ottl.

Snem pořadatelů je, aby na Majáles dorazilo šest až osm tisíc návštěvníků. Největší nápor očekávají hned první den, kdy zahrají populární Mirai, kteří už jednou pozvání přijali.

„V jednom z předchozích ročníků se nám stalo, že jsme dokonce museli omezovat kapacitu, kolik na ně chtělo přijít lidí. Rádi bychom měli tyto starosti i letos,“ přeje si Ottl.

Kromě hudebních představení čeká na návštěvníky i doprovodný program. „Zaměřili jsme se na zónu pro děti propojenou se sportem. Celé sobotní dopoledne se malí návštěvníci můžou těšit na program s Decathlonem, chybět nebude ani malování na obličej a další dětmi oblíbené kratochvíle,“ potvrzuje Veverka.

Pořadatelé myslí i na dopravu. „Ač bude u parku možné zaparkovat, návštěvníci mohou využít i posílené linky tramvaje nebo sdílené koloběžky,“ nabádá Veverka. Po oba dny navíc poslední kapely dohrají ve 22 hodin, takže se návštěvníci pohodlně dostanou domů.

Majáles Liberec 2022 vypukne v pátek 27. května a potrvá do soboty 28. května. Lístky jsou stále v prodeji, a to na portálech Ticketlive a Evstupenka a také v kavárně CrossCafé v centru Liberce.

„Podařilo se nám také domluvit s infocentrem ve Vratislavicích, že tam bude možné po oba dny Majálesu zakoupit vstupenky a zaplatit je kartou. Zároveň půjde o jediné místo, kde bude možné platit kartou. V celém areálu totiž půjde zaplatit pouze hotově,“ dodává Veverka.