Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Připravit a schválit nový posudek o vlivu na životní prostředí by znamenalo několikaleté zpoždění. „Společně s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem již hledáme takové řešení, aby se příprava stavby nemusela zastavit, to je klíčové,“ popsal Macinka.
Zamýšlené řešení bude podle ministra v souladu se zákony. „Ředitelství silnic a dálnic bude moci stavbu dál připravovat. Nepochopitelný lapsus pana Hladíka bude napraven později,“ říká Macinka.
Hladík vyhověl odpůrcům, zrušil stanovisko MŽP ke stavbě silnice přes Český ráj
Hladík se ale brání, že klíčový pro jeho rozhodnutí byl názor externích odborníků v rozkladové komisi.
„Dlouhodobě se zabývají touto problematikou a jednoznačně doporučili závazné stanovisko zrušit. Rozkladová komise byla 22. listopadu,“ vysvětlil proč kladné stanovisko EIA zrušil v závěru svého působení na ministerstvu životního prostředí. „Postupoval jsem standardně, stejně jako po celou dobu svého mandátu,“ dodal Hladík.
Exministr zrušil závazné stanovisko na základě žádosti koalice spolků SOS Český ráj, která prostřednictvím znaleckého posudku upozornila, že dokumentace EIA pominula několik chráněných druhů živočichů.
„Žádná schválnost, Hladík naplnil zákon“
Podle mluvčího spolků Jana Piňose odborné podklady i proces posuzování ignorovaly zákon o EIA, proto i stanovisko ministerstva stálo mimo zákon.
„Hladík svým rozhodnutím pouze naplnil zákon. Není v tom žádná schválnost, jak prohlašuje jeho nástupce ve funkci Macinka. Dodržování zákonů představiteli vlády by mělo být v právním státě samozřejmostí mimo diskusi,“ upozornil Piňos.
„Nevím, jestli se pan ministr Macinka s posudkem vůbec seznámil. Na ministerstvu životního prostředí patrně ani netráví moc času. Vždy mu šlo více o beton než o přírodu,“ míní Hladík, který čeká, že Macinka bude rozhodovat spíše ideologicky než spravedlivě.
Podle právního zástupce spolků Miloše Tuháčka nelze proti rozhodnutí exministra podat žalobu ani rozklad. „ŘSD tedy nebude moci dále pokračovat v procesu povolování stavby silnice Českým rájem, pokud nezíská nové závazné stanovisko EIA,” konstatoval.
Pokud by ministr Macinka s nějakým řešením přišel, koalice spolků je připravená bránit se soudní cestou. „Jsme přesvědčeni, že EIA byla v roce 2021 v rozporu se zákonem. Pokud by byl soud nestranný, vyhrajeme ho,“ věří Piňos.
Kde skončilo rozhodnutí?
Podle odhadů by nová silnice v aktuální podobě měla stát asi 24 miliard korun bez daně a ŘSD počítá s tím, že by se mělo začít stavět mezi lety 2028 a 2033. Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů.
„ŘSD tvrdí, že rozhodnutí ministra Hladíka nedostalo a že postupuje v přípravě projektu dálnice dál. To není nic jiného než bláhové strkání hlavy do písku před nepříjemnou skutečností,“ myslí si Piňos, který doplnil, že to znamená taky další mrhání státními prostředky.
„Ministr Macinka by měl místo zbytečných konfrontačních komentářů raději prověřit, jestli ministerstvo rozeslalo Hladíkovo rozhodnutí účastníkům procesu, nebo zda zůstalo někde v šuplíku,“ dodal mluvčí spolků.
Oficiální rozhodnutí zatím nedostal ani Liberecký kraj. „Do doby, než ho bude mít vedení kraje k dispozici, nelze celou záležitost věcně hodnotit. Jakékoli úvahy o dalším postupu, dopadech na projekt či časových souvislostech jsou v tuto chvíli předčasné,“ reagoval krajský mluvčí Filip Trdla s tím, že se vedení kraje k tématu vyjádří ve chvíli, kdy bude mít k dispozici oficiální rozhodnutí.
Silnice Českým rájem se vrátila na začátek. Spolky jásají, starostka má obavy
Koalice spolků zároveň upozorňuje, že kromě posudku EIA chybí taky třeba výkup potřebných pozemků, projektování nebo výběr zhotovitele.
„Tvrzení investora, vedení Libereckého kraje a dalších zastánců dálnice Českým rájem, že je rozhodnuto a nedá se už nic dělat, je tedy mylné a manipulativní,“ přiblížil mluvčí Piňos, podle kterého zatím nebyl ani prokázán žádný veřejný zájem, který by odůvodňoval vedení tranzitní dopravy srdcem Českého ráje.
„V rozporu s principy právního státu je politickou silou prosazována nejničivější, nejsložitější a nejdražší varianta navzdory odporu občanů, přičemž existuje řešení podle všech kritérií lepší,“ předeslal Piňos. Spolky prosazují jižní variantu silnice z Jičína do Mnichova Hradiště.