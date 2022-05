Bývalé oční sanatorium nikdo nechce, Liberec ho zvažuje pro Městské lesy

V nabídce na prodej byla zchátralá vila z roku 1882 uprostřed tříhektarového lesoparku od podzimu 2020. Součástí prodeje byl i bývalý domek správce areálu, kde jsou dnes nájemníci.

Dům navazuje na kamennou zeď, která lemuje část lesoparku podél silnice do Kryštofova Údolí. Díky ozdobným věžičkám a vstupní bráně připomíná hradní opevnění.

Vedení Liberce označovalo lokalitu jako strategický pozemek, za který chtělo přes 20 milionů korun. Jenže nabídka žádného vážného zájemce nepřilákala.

„Prodat se to nepodařilo a už to ani nezkoušíme. Jednali jsme s některými zájemci i napřímo, ale ukázalo se, že to není v tuto chvíli prodejné,“ řekl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Zájemci měli mimo jiné složit kauci 300 tisíc korun a také předložit záměr na využití areálu, který měla posoudit rada města. Radnice tím chtěla předejít tomu, že bývalá léčebna skončí v rukou spekulantů, jak se to už v minulosti stalo.

V roce 1999 totiž Liberec prodal budovu léčebny skupině libereckých lékařů v čele s Miroslavem Samkem a Vojtěchem Kotkem, a to za velmi výhodnou cenu. Důvodem byl slib zřízení moderního centra léčebné rehabilitace. Jenže do objektu nešla ani koruna a žádné zdravotní služby tam zmínění lékaři nikdy neposkytovali.

Na podzim 2019 se tak městu po složitých jednáních podařilo rozlehlý areál zpět vykoupit za 2,8 milionu korun.

„Potřebovali jsme to scelit. Vila byla soukromá, ale tříhektarový lesopark byl stále v majetku města. Cílem bylo prodat to pak následně jako celek,“ přibližuje Karban. Jenže žádný investor se neobjevil. Prodej přitom od začátku kritizovala opozice.

„Koncepčnější by bylo, kdyby se nejdřív vyhlásila mezi investory soutěž o záměr a nejzajímavější nápad by se pak vybral. Teď je to území omezené na občanskou vybavenost, což využití pozemku dost omezuje. Kdyby se nejdřív našel dobrý podnikatelský záměr, mohly se případně provést změny v územním plánu, pokud by to bylo pro město přínosné. Je chytřejší dát šanci navrhnout tam cokoliv a vybrat si z toho to nejlepší, než jen tupě brát omezenou nabídku,“ uvedl na jednání zastupitelstva Josef Šedlbauer (ZpL).

Areál může připadnout lesům

Teď radnice zvažuje využití areálu pro svoji příspěvkovou organizaci Městské lesy. Ty dnes mají zázemí v bývalém amfiteátru v Lidových sadech. Protože se ale do této lokality má rozšířit sousední zoologická zahrada, musí se Městské lesy vystěhovat.

„Zatím je to ve fázi prověřování, zda by areál v Machníně byl pro naši městskou organizaci vhodný,“ řekl Karban. Žádné jiné využití zatím pro opuštěné místo město nemá.

„Kromě Machnína máme pro Městské lesy vytipovanou ještě jednu lokalitu, protože musí jít o místo, kde je příjezd pro nákladní dopravu a kde v okolí nežije moc lidí. Chceme totiž pořídit katrovou pilu na výrobu stavebního řeziva z pokácených stromů, a to je hlučný provoz. Takže zatím je to otevřené,“ doplnil náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Zároveň ale podle něj platí, že pokud se najde osvícený investor, který by měl o areál bývalé oční léčebny zájem, je na městské radě vítaný.