Podzimní Máchovo jezero patří rybářům, turisté se vrátí na adventní plavby

Menší lodě Hynek a Jarmila, které obývají historickou loděnici na Máchově jezeře, se musí na zimu zvednout do vzduchu, aby ve vodě nezamrzly. Kdežto Máj, jehož výhodou je uzavřená paluba, čeká delší sezona. Vypluje každou adventní neděli od 16 hodin z přístaviště v Doksech a s ním i 250 pasažérů, kteří se zahřejí svařákem, poslechnou si živou hudbu a zazpívají koledy.

Regata Máchovo jezero pořádá čtvrtý ročník adventních plaveb. Za hodinový výlet zaplatí dospělí a mládež od 15 let 240 korun, pro děti od 4 do 15 let bude za 90 korun. Máj tak naposledy obepluje jezero 18. prosince.

Pak se zruční kapitáni, kteří jsou zároveň truhláři, zámečníky a svářeči pustí do drobných oprav lodí a dalších příprav na zimu. „Lodě si opravujeme sami. Postupně jsme všechny vylepšili, poslední byla Jarmila, která za dva roky oslaví sto let. Tu letos doděláme a pak nás čekají menší opravy na Hynkovi. Přes zimu navíc vyrobíme nová přistávací mola kolem celého jezera,“ popsal Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero.

Kvůli drahým energiím možná budou muset omezit provoz takzvaných čeřidel, tedy elektrických motorů s vrtulí, které víří vodu kolem větších lodí, aby při nízkých teplotách v jezeře nezamrzly. „Přemýšlíme o tom, že čeřidla vyřadíme a budeme vyřezávat lodě z ledu motorovými pilami. Zatím jsme to dělat nemuseli, ale naši předci to tak dělali běžně,“ osvětlil Reichert. Prozatím šetří, kde se dá – nastavují časovače, instalují úsporná osvětlení. „Sice se nám podařila zafixovat cena elektřiny, ale pořád je vyšší, než byla dříve,“ konstatoval.

Hotel Port se na Štědrý den zavře

Úspory se dotknou i vánočního provozu hotelu Port, který se nepodařilo obsadit. „S obsazeností jsme se nedostávali na obvyklých padesát procent. Hotel bude na Štědrý den zavřený, čímž dost ušetříme za energie a náklady,“ informoval Viktor Šedivý, předseda představenstva společnosti Regata Čechy, která provozuje jak hotel v Doksech, tak v Peci pod Sněžkou. Tam se většina stálých hostů Portu na svátky přemístí.

Regata Máchovo jezero letos zaznamenala podstatně větší zájem dovolenkářů než loni. Meziroční nárůst kolem dvaceti procent zahrnuje stanaře, pasažéry na lodních, ale i karavany. „Rozšířili jsme stání pro karavany, což se nám vyplatilo. Další navyšování už neplánujeme, nynější kapacita nám vyhovuje. Teď se bojíme cokoliv rozšiřovat, protože nevíme, co bude, tak se snažíme jen přežít a ušetřit peníze do budoucna,“ shrnul Reichert.

O tom, že Máchovo jezero vyhledává také stále více rybářů, svědčí počet prodaných povolenek. V roce 2016, kdy se se sportovním rybolovem ve zdejších vodách začínalo, se jich prodalo asi 250. Nyní se blíží číslo k 1 200 a rybářská sezona přitom ještě zdaleka nekončí. S pytláctvím se podle Jiřího Holuba, místostarosty Doks a zároveň ředitele Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, dosud setkávali výjimečně. Jen za letošek ale rybářská stráž přistihla asi deset Ukrajinců, kteří lovili bez povolení.

Ukrajinci neměli povolení k rybolovu

„Ukrajinská komunita nemá zažitá všechna pravidla. Plno ukrajinských rybářů si povolenky kupuje, i přesto máme případy, kdy chodí rybařit – pravděpodobně z nevědomosti – bez nich. To tu dříve nebylo. Většinou však bývají slušní a řešíme to domluvou. A když je chytneme, tak už se podobná situace neopakuje,“ přiblížil Holub.

Zájem rybářů o Máchovo jezero ale vítá, díky sportovnímu rybolovu se dlouhodobě daří udržovat rozmanitost a přirozenou skladbu ryb. Navíc čím více povolenek prodají, tím více peněz mají na nákup nových ryb. Ty dosazují na jaře a na podzim, v nejbližších týdnech přibude v jezeře dvě stě kil štik a asi sto sumců.

Největší sumec, kterého zaznamenali loni, vážil 35 kilogramů. „V jezeře jsou už metrové štiky a máme tu i pěkné candáty kolem 60 až 70 centimetrů,“ popsal Holub. Počet povolenek by se mohl prý klidně zdvojnásobit. „Určitě nechceme, aby byl na každém rohu rybář, ale jsme schopní se dostat ještě na dvojnásobek, aniž by to ohrozilo komfortní a příjemné rybaření,“ uzavřel.