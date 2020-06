Na Lomnicku lidé hlásí, že spatřili pumu. Mají být na pozoru

„Oznámení o výskytu pumy jsme přijali před dvěma dny. Potvrdili jsme si hodnověrnost svědků, pak jsme zkontaktovali vedení obce a požádali starostu, aby informoval zdejší lidi. Zatím nemáme informaci, že by puma utekla z nějakého soukromého chovu, přesto k věci přistupujeme se vší vážností,“ sdělil krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.



Podle starosty Stružince Jaromíra Hrubého viděli pumu na svých pozemcích dva starousedlíci, kteří pak zavolali policii. Zvíře prý ale spatřilo víc lidí. „Mám svědectví jedné ženy, která pumu viděla také, oznámit to přišla jen nám. Šelmu zahlédli také děti, které na ni koukaly z okna. Pochlubily se tím ve škole,“ svěřil se starosta.

Pumě se vyhněte obloukem

Podle něj by lidé při návštěvách lesa měli být na pozoru a ke zvířeti se nepřibližovat. „Nemá smyl zavádět nějaká opatření. Puma je zvíře plaché, samo od sebe by nezaútočilo. Je ale dobré se mu vyhnout,“ podotkl Hrubý.

Pokud by se svědectví o přítomnosti pumy vršila a přibyl by například snímek z fotopastí, muselo by se zvíře odchytit. „Jsme v kontaktu se zoologickou zahradou, mysliveckými spolky i zoology. Zvíře by se v součinnosti s nimi odchytilo. Je ale předčasné takový scénář rýsovat,“ zmínil Vojtěch Robovský.

Starosta sousední Lomnice nad Popelkou Josef Šimek je ke zprávě o výskytu pumy skeptický. „Beru tu informaci s rezervou. Nikdo v okolí pumy nechová. Navíc vždycky touhle dobou někde v republice pumu někdo nahlásí, nevím o tom, že by se to nakonec potvrdilo,“ dodal.

Zoolog: optický klam a fantazie lidí

Šéf Zoologické zahrady Liberec David Nejedlo míní, že mohlo dojít k záměně s jinou kočkovitou šelmou. „Například rys ostrovid nebo větší rezavá kočka. Lidi teď hodně začali chodit do přírody, svítí sluníčko, hra světel a stínů dokáže hodně, k tomu přidejte fantazii lidí. Laik neodhadne vzdálenost, i malé zvíře v relativní blízkosti může pokládat za velké. V drtivé většině případů se pak splete,“ tvrdí Nejedlo.

„Sám jsem zažil, když lidé přísahali, že viděli tygra. Ukázalo se, že to bylo velké plemeno psa, na které v křoví dopadalo světlo a stín tak přesvědčivě, že vypadal jako pruhovaný. Přitom šlo o optický klam,“ říká.

U odchytu skutečné pumy však také byl. Šlo o zvíře uprchlé ze soukromého chovu. „Tam jsme ale měli jednoznačně nahlášený útěk pumy, takže jsme věděli, že to zvíře je skutečné.

Stejná puma jako z Jablonecka?

Pumu hlásili v loňském roce lidé v lokalitě Prosečského hřebene na Jablonecku. Město dokonce varovalo houbaře, aby nechodili do lesů. „Nevstupujte do hustého mlází, varujte své děti,“ bil na poplach primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Existenci zvířete potvrdilo i několik snímků z fotopastí, ty však nebyly stoprocentně přesvědčivé, aby z nich šlo určit, zda jde opravdu o pumu.

Mnoho lidí si teď myslí, že „lomnická“ puma může být tou samou, která se loni pohybovala na Jablonecku. „Puma má velký rádius, dokáže uběhnout velkou vzdálenost. Mohla by to být ona,“ zamýšlí se starosta Stružince Jaromír Hrubý.